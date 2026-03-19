Οι στρατιωτικές ενισχύσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να παραμείνουν μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή τόνισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Αναντολού, επισημαίνοντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με την Τουρκία.

Ο Τ/Κ ηγέτης τόνισε ότι οι στρατιωτικές συμφωνίες και συμμαχίες που επιχειρεί να συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της περιοχής και ότι τα όπλα που στέλνονται εκεί δεν πρέπει να παραμείνουν μόνιμα.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως «δεν πρέπει να παραβλέπουμε την παρουσία της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και τις στρατιωτικές συμφωνίες και συμμαχίες που έγιναν σε σχέση με αυτή τη βάση», προσθέτοντας πως «δεν θεωρώ ότι τα στρατιωτικά μέσα που ήρθαν εδώ με πρόσκληση της Νότιας Κύπρου θα πρέπει να παραμείνουν, ούτε θα πρέπει να παραμείνουν μόνιμα».

Ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε τη διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με την Τουρκία για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την κρίση Ιράν-ΗΠΑ/Ισραήλ.

«Ως ΤΔΒΚ είμαστε σε συντονισμό με την Τουρκία σε όλα τα θέματα και έχουμε διασφαλίσει μία ενιαία γραμμή», είπε, ενώ πρόσθεσε πως «εξετάζουμε όλους τους πιθανούς κινδύνους για την Κύπρο που προκύπτουν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης και σε συνεννόηση με την Τουρκία έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διαπιστώνοντας μέχρι σήμερα ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ΤΔΒΚ».

Ο Ερχιουρμάν τόνισε ότι, παρά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, η ΤΔΒΚ παραμένει ασφαλής χώρα, χωρίς να υπάρχει λόγος εφησυχασμού.

Ναι στην παρουσία τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, έχει το δικαίωμα να προστατεύει την ΤΔΒΚ με στρατιωτικά μέσα όπως τα F-16, και ότι οι επικρίσεις της Ε/Κ πλευράς είναι αβάσιμες.

«Κριτικάρουν τα F-16 που έστειλε η Τουρκία εδώ και θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να λένε κάτι γι’ αυτά. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτής της χώρας, η Τουρκία είναι η εγγυήτρια δύναμη ολόκληρου του νησιού. Και η Γαλλία τι είναι; Η Ολλανδία τι είναι; Ποιο καθεστώς έχουν αν το κοιτάξουμε από την οπτική της Κύπρου;», διερωτήθηκε.

