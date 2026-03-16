Ενα ακόμα ηχηρό ράπισμα έρχεται από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία που σχετίζεται με την Κύπρο. Η Ουάσιγκτον ζήτησε από τη Λευκωσία να δεσμευτεί περιοχή στα βόρεια του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις, προφανώς στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή» (Operation Epic Fury) κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντας για μια ακόμη φορά τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και παραβλέποντας το κατοχικό ψευδοκράτος.

Υστερα από σχετικό αίτημα των ΗΠΑ, ειδικότερα, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην έκδοση της ΝΟΤΑΜ A0332/26, η οποία αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ευθύνης του FIR Λευκωσίας. Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 12 Απριλίου. Η περιοχή των επιχειρήσεων οριοθετείται από μια σειρά γεωγραφικών συντεταγμένων που καλύπτουν ένα ευρύ τμήμα θαλάσσιου και εναέριου χώρου εντός του FIR Λευκωσίας. Το πολύγωνο που σχηματίζεται εκτείνεται από τις βόρειες ακτές της Κύπρου προς τα ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου, αγγίζοντας περιοχές κοντά στα όρια του FIR.

Πρόκειται για μια νέα, σημαντική κίνηση της Ουάσιγκτον μετά την πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία – η οποία ξεκίνησε σταδιακά το 2020 και μονιμοποιήθηκε με ετήσιες ανανεώσεις και άλλαξε ριζικά το αμυντικό τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άρση του εμπάργκο λειτούργησε ως καταλύτης, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την περιοχή για επιχειρησιακές ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα σε μια ευαίσθητη ζώνη.

Επισημαίνεται πως η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή της Κύπρου είχε φανεί ακόμα πιο έντονα, προκαλώντας και την έντονη δυσφορία της Αγκυρας, όταν αμερικανικά μαχητικά στελθ F-22 Raptor είχαν πετάξει πάνω από την Αμμόχωστο και την Καρπασία το 2022 – και παρά τις διαμαρτυρίες από την κυβέρνηση Ερντογάν και τα Κατεχόμενα, οι ΗΠΑ αγνόησαν πλήρως τις τουρκικές Αρχές και συνεργάστηκαν αποκλειστικά με τη Λευκωσία.

Η Τουρκία έχει αντιδράσει επανειλημμένα μπροστά στον «οδικό χάρτη» αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ – Κύπρου, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι εγκαταλείπει την πολιτική ουδετερότητας στο Κυπριακό. Ως προς τη ΝΟΤΑΜ, η Τουρκία παραδοσιακά απαντά στις ειδοποιήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδίδοντας δικές της παράνομες οδηγίες προς κάθε διερχόμενο μέσω του παράνομου κέντρου ελέγχου στην Τύμπου (Ercan), με τις οποίες ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δικαιοδοσία στον εναέριο χώρο πάνω από τα Κατεχόμενα, επιχειρώντας να ακυρώσει και τις αμερικανικές ασκήσεις. Οπως σε όλες τις περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο τώρα που πρόκειται για πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις και όχι απλά ασκήσεις, οι ΗΠΑ επέλεξαν τη συνεργασία με τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και όχι το κατοχικό ψευδοκράτος. Η δέσμευση του εναέριου χώρου από τις αμερικανικές δυνάμεις, σε πλήρη συντονισμό με το Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ στην περιοχή.π

Πηγή: TA NEA