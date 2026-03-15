Συνεχιζόμενης της απαράδεκτης τουρκικής κατοχής έχουμε χρέος με ενότητα και ομοψυχία να εξαντλήσουμε κάθε ειρηνική προσπάθεια για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Ο κ. Πιττοκοπίτης μιλούσε στο ετήσιο μνημόσυνο των Ηρώων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Βλαδίμηρου Ηρακλέους , Ανδρέα Χριστοδούλου και Ηρόδοτο Σάββα που τελέστηκε σήμερα Κυριακή στον Ιερό Ναό Παναγίας της Χρυσελεούσης στην Τσάδα.

Μια λύσης, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, απόλυτα συμβατής με τα περί Κύπρου Ψηφίσματα των ΗΕ, τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μιας λύσης, όπως ανέφερε, «που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου πολίτη, απαλλάσσοντας την πατρίδα μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες».

Σε αυτό τον στόχο επικεντρώνει τις προσπάθειες του ο ΠτΔ , επιδιώκοντας συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν στον διάλογο και τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.

Σ΄αυτόν τον στόχο σημείωσε, θα παραμείνουμε προσηλωμένοι εκπληρώνοντας την οφειλή που έχουμε να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές και ελεύθερη και ευμερούσα πατρίδα.

Αυτή, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, είναι η ύψιστη τιμή που οφείλουμε στη θυσία των τεσσάρων παλληκαριών της Τσάδας, των ηρώων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Βλαδίμηρο Ηρακλέους, Ανδρέα Χριστοδούλου και Ηρόδοτο Σάββα. Αυτή σημείωσε είναι η υποχρεώση μας έναντι όλων όσοι θυσίασαν τη ζωή τους για ητν πατρίδα. Πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να αφουγκραστούμε τα μηνύματα του ηρωϊκού αγώνα και της θυσίας



Πηγή: ΚΥΠΕ