Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις 18 Μαρτίου στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι στο περιθώριο της συνόδου έχει διευθετηθεί συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Γκουτέρες στις 18 Μαρτίου «κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα το σταθερό και συνεχές ενδιαφέρον του Ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Σημείωσε ότι η ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανεκκίνηση της διαδικασίας «είναι δεδομένη», από το σημείο που διακόπηκαν οι συνομιλίες του 2017 στο Κραν Μοντανά στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. «Σταθερή μας θέση παραμένει ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου», είπε, προσθέτοντας, «δηλώνουμε έτοιμοι να προσέλθουμε σε μια τέτοια διάσκεψη, ώστε να συζητηθούν όλες οι πτυχές του Κυπριακού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης της ουσιαστικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων».

«Το μήνυμα είναι σαφές», συνέχισε ο Εκπρόσωπος. «Από τη δική μας πλευρά υπάρχει καθαρή πολιτική βούληση και ετοιμότητα. Ο χρόνος δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της προσπάθειας. Χρειάζονται πρωτοβουλίες που να διατηρούν την δυναμική της διαδικασίας και να δημιουργούν προοπτική ουσιαστικής προόδου», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε, στο περιθώριο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, κατά την συνάντηση θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ θα γίνει και ανασκόπηση της στενής συνεργασίας και της συνεχούς επικοινωνίας που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής καθ' όλη αυτή την περίοδο, «στο πλαίσιο της έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία».

Πηγή: ΚΥΠΕ