Ενίσχυση της αεράμυνας στο αεροδρόμιο Τύμπου

Με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των στρατιωτικών της δυνάμεων, η Τουρκία προχώρησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος αναχαίτισης drones στα Κατεχόμενα.

Η Τουρκία θα προστατεύσει τα 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 που έχει αναπτύξει στο κατεχόμενο αεροδρόμιο Τύμπου με το «Σύστημα Φυσικής Καταστροφής Σαχίν», ένα σύστημα αντι-drones που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ASELSAN και παραδόθηκε στις μονάδες του ψευδοκράτους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Ιανουάριο.

Το Σύστημα Φυσικής Καταστροφής 40 χιλιοστών χρησιμοποιεί, όπως λέγεται, έξυπνα πυρομαχικά.

Η Άγκυρα, όπως φαίνεται, είχε προετοιμαστεί εδώ και μήνες για την ενίσχυση της αεράμυνας των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή, καλύπτοντας ανάγκες που σχετίζονται με πιθανές αεροπορικές απειλές.

Αναφορές για ευρύτερη ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας

Παράλληλα, τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή ένταξη της περιοχής στο ευρύτερο τουρκικό σύστημα αεράμυνας, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα.

Η Τουρκία δεν αποκαλύπτει τα οπλικά συστήματα που έχει αναπτύξει στις δυνάμεις της στα Κατεχόμενα για λόγους ασφαλείας. Τον Ιανουάριο, τα ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η Τουρκία είχε συμπεριλάβει τα Κατεχόμενα στο πολυεπίπεδο εθνικό σύστημα αεράμυνας «Ατσάλινος Θόλος» και ότι εγχώριας παραγωγής εκτοξευτές πυραύλων «Χισάρ» είχαν αναπτυχθεί στην Κερύνεια. Αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει ούτε επιβεβαιωθεί ούτε διαψευσθεί.