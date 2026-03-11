Να παράσχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, όπου πιθανόν να βρίσκονται λείψανα αγνοουμένων, όπως επίσης και όλες τις απαραίτητες για το έργο της πληροφορίες, καλεί την Τουρκία με σημερινή της απόφαση η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόφαση υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της 1553ης συνάντησης, στην οποία εξετάστηκε η συμμόρφωση της Τουρκίας με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στη Δ' Διακρατική Υπόθεση Κύπρος εναντίον Τουρκίας (πτυχή αγνοουμένων) καθώς και η ομάδα υποθέσεων «Βαρνάβα και άλλοι».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών σημειώνει την πρόσφατη ανακοίνωση της Τουρκίας για χαλάρωση των περιορισμών προς τη ΔΕΑ σε στρατιωτικές περιοχές.

«Ως Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένουμε να δούμε την υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας, ως επίσης και την πλήρη άρση των περιορισμών που ζητεί η Επιτροπή», σημειώνεται σχετικά.

Προστίθεται ότι η Επιτροπή καλεί την Τουρκία να ενημερώνει για τυχόν νέες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ερευνών σχετικά με τους υπόλοιπους αγνοούμενους στην υπόθεση Βαρνάβα, ενώ περαιτέρω, η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών υιοθέτησε ενδιάμεσο ψήφισμα καταδίκης της άρνησης της Τουρκίας για καταβολή της δίκαιης αποζημίωσης, τονίζοντας ότι αποτελεί άνευ όρων συμβατική της υποχρέωση.

Η Επιτροπή θα εξετάσει εκ νέου τη συμμόρφωση της Τουρκίας με την Απόφαση, τον Μάρτιο του 2027, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών, ευχαριστώντας παράλληλα τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας «για την όπως πάντα αγαστή συνεργασία και συνεχή συντονισμό».