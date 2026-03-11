Ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σαφή απόφαση σχετικά με το έργο Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερχουρμάν υποστήριξε ότι η ΕΕ καλείται να αποφασίσει αν θα στηρίξει ένα έργο που προωθεί την αμοιβαία αλληλεξάρτηση και συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού ή ένα έργο που, όπως είπε, «περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση».

Όπως σημείωσε, η οικονομική βιωσιμότητα του έργου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε διάφορες μελέτες, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει.



Παράλληλα, ανέφερε ότι, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει στήριξη στο έργο, ο ίδιος και η πολιτική του ομάδα υποστηρίζουν εδώ και τρία χρόνια ότι η πιο ορθή πολιτικά και οικονομικά λύση θα ήταν μια ηλεκτρική διασύνδεση που θα συνδέει την Κύπρο με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να δηλώνει ότι επιθυμεί λύση στο Κυπριακό, τότε πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει ένα έργο που συμβάλλει σε αυτή τη λύση μέσω αμοιβαίας αλληλεξάρτησης ή ένα έργο που περιπλέκει τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερχουρμάν πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του έχουν μεταφέρει αυτή τη θέση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα τελευταία τρία χρόνια και θα συνεχίσουν να το πράττουν, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.







