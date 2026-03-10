

Στο «ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα παρέπεμψε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν τον «νόμο» για το «πρωτόκολλο συνεργασίας» Τουρκίας – ψευδοκράτους για την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών στα κατεχόμενα και την παροχή υπηρεσιών μέσω οπτικών ινών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος από τον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ επικαλούμενος το «άρθρο» 146 του «συντάγματος». Ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι προσδοκία της «προεδρίας» είναι, λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του «κράτους» να λαμβάνεται γραπτή γνωμοδότηση από τον «γενικό εισαγγελέα» ως «νομικού συμβούλου» πριν από τη λήψη οποιασδήποτε ενέργειας κι απόφασης.

Το εν λόγω «πρωτόκολλο» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τ/κ κοινότητα από το «τμήμα τηλεπικοινωνιών» και σύσσωμες τις συντεχνίες αλλά και διαμαρτυρία συνδικαλιστικών οργανώσεων έξω από τη «βουλή» όταν ψηφιζόταν σε «νόμο» από τα «συγκυβερνώντα» κόμματα στη «βουλή». Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ζητήσει την παρέμβαση του κ. Έρχιουρμαν. Η «συμφωνία» αφορά την παραχώρηση του έργου στην εταιρεία Türk Telecom.



Διαβάστε επίσης: Βουλή: Προσπάθεια ψήφισης νόμου για απώλεια χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα





Πηγή: ΚΥΠΕ