Η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα «δεν στοχεύει κανέναν» και αποσκοπεί «μόνο στην ασφάλεια», δήλωσε ο ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ και εκπρόσωπος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ.

Όπως υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή, «σκεφτόμαστε την ασφάλεια της τδβκ», όπως αναφέρθηκε σοτ ψευδοκράτος, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στην τδβκ δεν στοχεύει κανέναν, μόνο την ασφάλεια».

Ο κ. Τσελίκ κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας δήθεν «πηγή ντροπής» τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η πολιτική της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι «κακομαθημένη και οπορτουνιστική», ενώ ανέφερε πως η Άγκυρα δεν παίρνει σοβαρά όσα κάνουν «η ελληνοκυπριακή πλευρά και η Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, γι’ αυτό και η Τουρκία, όπως είπε, παρακολουθεί στενά το ζήτημα της ασφάλειας στα κατεχόμενα.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν από τους πιο φρικτούς πολέμους», τόσο ως προς τη βιαιότητά του όσο και ως προς τις συνέπειές του. Υποστήριξε ότι ενώ είχε στηθεί τραπέζι διπλωματίας, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις που, όπως είπε, έπληξαν άμεσα το Ιράν και υπονόμευσαν κάθε μελλοντική διπλωματική προσπάθεια.

Ο κ. Τσελίκ είπε ακόμη ότι, αν η διαμεσολάβηση γινόταν στην Τουρκία υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, «αυτό δεν θα είχε συμβεί», προσθέτοντας ότι «αν το τραπέζι είχε στηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το βάρος του θα ήταν διαφορετικό».

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, υποστήριξε ότι επιχειρεί να αλλάξει καθεστώτα και να αποδυναμώσει την αμυντική ικανότητα των κρατών της περιοχής, ενώ ισχυρίστηκε ότι αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή τόσο για την περιφερειακή όσο και για τη διεθνή τάξη.

Ο Τσελίκ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απειλής κατά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη εδώ και χρόνια. «Η απάντηση της Τουρκίας είναι η ισχύς της Τουρκίας», είπε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και ότι «η Τουρκία είναι χώρα ασφάλειας».

Για τον πύραυλο που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, δήλωσε ότι καταρρίφθηκε επειδή «στόχευε τον τουρκικό εναέριο χώρο», ενώ εκτίμησε ότι ο στόχος βρισκόταν στον νότο και ότι το Ιράν υποστήριζε πως επρόκειτο για αμερικανικές βάσεις. Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να θεωρήσει δικαιολογημένη οποιαδήποτε επίθεση στραφεί εναντίον της.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι η Τουρκία σέβεται τη βούληση του ιρανικού κράτους και ότι δεν αναμένει ριζική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης ανάλογα με το ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία. Υποστήριξε, επίσης, ότι η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν πρέπει να διαφυλαχθεί και ότι η Άγκυρα είναι αντίθετη σε κάθε δομή που την απειλεί.

Τέλος, ο κ. σελίκ είπε ότι η τουρκική κυβέρνηση εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς: στην ασφάλεια, στην οικονομία, στους πολίτες της Τουρκίας που βρίσκονται στο εξωτερικό και στην επισιτιστική ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ