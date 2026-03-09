Αναφερόμενος στα F-16 που τοποθετήθηκαν στα κατεχόμενα από την Τουρκία, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι «η ασφάλεια του λαού μας είναι η πρώτη προτεραιότητα».

O κ. Ουστέλ αναφέρθηκε στην υποτιθέμενη σημασία της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου και των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι η εν λόγω στρατηγική δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα, αλλά είναι μέτρο άμυνας. Ανέφερε, μάλιστα, ότι παρακολουθούν προσεκτικά τις δηλώσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει καμία μορφή επιθετικότητας, αλλά διασφαλίζει την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή.

Ο «πρωθυπουργός» συνέχισε, ότι «είναι περίεργο να επικρίνεται η Τουρκία» για τα μέτρα ασφάλειας, ενώ την ίδια στιγμή οι ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στις ελεύθερες περιοχές. Υπογράμμισε ότι οι ιδρυτικές συμφωνίες παρέχουν δικαίωμα στην Τουρκία να διατηρεί στρατεύματα στην Κύπρο για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ, σχετικά με την εγκατάσταση έξι F-16 μαχητικών στο «αεροδρόμιο», ισχυρίστηκε ότι η παρουσία των τουρκικών μαχητικών στον ουρανό της Κύπρου διασφαλίζει την ειρήνη και την αποτροπή απέναντι στις απειλές. Αναφερόμενος στα πρόσφατα σχόλια του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, είπε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ