Η Τουρκία ενισχύει την παρουσία και τον έλεγχό της στην ανατολική Μεσόγειο με την εγκατάσταση νέων σταθμών παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα. Το εγχώριας κατασκευής σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και στοχεύει, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, στην προστασία του θαλάσσιου χώρου γύρω από τα Κατεχόμενα και την πρόληψη του λαθρεμπορίου.

Τρεις σταθμοί παρακολούθησης

Η εγκατάσταση των τριών σταθμών παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

«Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των σταθμών παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, στο πλαίσιο του Έργου Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο. Το σύστημα έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026».

Παρακολούθηση πλοίων σε πραγματικό χρόνο

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την αναγνώριση πλοίων, την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή. Παράλληλα, θα μεταδίδει πληροφορίες πλοήγησης και προειδοποιήσεις στα πλοία, ενώ θα επιτρέπει τον έλεγχο καθορισμένων περιοχών για την πρόληψη του λαθρεμπορίου και πιθανών κινδύνων.

Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, «οποιοδήποτε πλοίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων θα εντοπίζεται αμέσως. Οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται θα διαβιβάζονται αμέσως τόσο στο κέντρο που θα δημιουργηθεί στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου όσο και στο Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων της Μερσίνης στη χώρα μας».

Το σύστημα αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με εγχώρια τεχνολογία.