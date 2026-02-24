Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές «ουδόλως επηρεάζουν» τη δέσμευση για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Στην επιστολή, την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέστειλε αρχές της περασμένης εβδομάδας, ζητά συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες εντός Μαρτίου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Στην επιστολή του, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει την εκτίμησή του προς τον ΓΓ των ΗΕ για την προσήλωση και τις προσπάθειες του για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

Επίσης, επαναβεβαιώνει την προσήλωση του στο Διεθνές Δίκαιο, στον Χάρτη του ΟΗΕ και στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αναφορά στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και στις προσπάθειες δημιουργίας νέων τετελεσμένων, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, ενώ αναφέρεται στις δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις σε Γενεύη και Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που συνέβαλαν στη δημιουργία συνθηκών για νέα δυναμική στο Κυπριακό, αναφέρθηκε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του επαναβεβαιώνει ότι η βάση λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάνει αναφορά στη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπου επιβεβαιώθηκε ότι ο στόχος είναι λύση στη βάση πολιτικής ισότητας σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Επαναβεβαιώνει επίσης, την ετοιμότητά του για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΟΗΕ με στόχο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και δίνει έμφαση στη σημασία διατήρησης του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων στον Κραν Μοντανά.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον ΓΓ των ΗΕ για την υποβολή πρότασης του, πέντε σημείων για επανεκκίνηση της διαδικασίας και συγκεκριμένα την επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης (ΔΔΟ με πολιτική ισότητα), κατάθεση από τον ΟΗΕ εγγράφου με τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά, σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης, επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και συμφωνία για άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης (Μια Μηλιά, Αθηένου–Πυρόι–Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα–Λύμπια, Κόκκινα).

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ, σημειώθηκε.

Επαναβεβαιώνει επίσης τις βασικές παραμέτρους λύσης: Μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, με διασφάλιση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας, και αποκλεισμό ένωσης, διχοτόμησης ή απόσχισης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τέλος, διαβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι βουλευτικές εκλογές «ουδόλως» επηρεάζουν τη δέσμευση για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, σημειώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε στις δηλώσεις του επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη σημερινή συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν ότι έχει ήδη αποστείλει γραπτό αίτημα προς τον ΓΓ των ΗΕ σχετικά με τον καθορισμό συνάντησης εντός Μαρτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ