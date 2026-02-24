Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών στα κατεχόμενα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στον τ/κ Τύπο.

Όπως αναφέρει στο σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της η εφημερίδα «Κίπρις», κατά την τελευταία διετία (2024-2025) οι «αρχές» επιλήφθηκαν συνολικά 778 υποθέσεων που αφορούσαν ναρκωτικά. Στο πλαίσιο των ερευνών της «αστυνομίας συνελήφθησαν» 1.168 «ύποπτοι».

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν σαφή αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις αυξήθηκαν από 340 το έτος 2024 σε 438 το 2025. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση στις «συλλήψεις». Από 508 το 2024, έφτασαν τις 660 το 2025.

Κατά τη διάρκεια των «επιχειρήσεων», η «αστυνομία» κατέσχεσε συνολικά πάνω από 140 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Η συντριπτική πλειονότητα των κατασχέσεων αφορά κάνναβη, η οποία άγγιξε τα 118,3 κιλά. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 17.210 χάπια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης, συνθετικών ναρκωτικών, ηρωίνης και LSD.

Γεωγραφικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κατεχόμενη Λευκωσία και την κατεχόμενη Κερύνεια. Στις δύο αυτές περιοχές καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός τόσο υποθέσεων όσο και «συλλήψεων».

Διαβάστε επίσης: Επιμένει στα 4 σημεία και στο «άνοιγμα της Μιας Μηλιάς» ο Έρχιουρμαν

Πηγή: ΚΥΠΕ