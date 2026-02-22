Ο Βενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε ένα φιλόδοξο γεωπολιτικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός «εξαγώνου συμμαχιών», στο οποίο, όπως ανέφερ, θα συμμετέχουν η Κύπρος και η Ελλάδα ως βασικοί μεσογειακοί εταίροι, μαζί με την Ινδία, αραβικές και αφρικανικές χώρες, καθώς και επιλεγμένα ασιατικά κράτη.

«Εξάγωνο συμμαχιών» με άξονα ασφάλεια και καινοτομία

ΜΙλώντας κατά την έναρξη του Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου πλαισίου συνεργασίας που θα ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και τη συλλογική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

«Στο όραμα που βλέπω μπροστά μου, θα δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, ουσιαστικά ένα είδος εξαγώνου συμμαχιών, γύρω ή μέσα στη Μέση Ανατολή», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι στο σχήμα αυτό περιλαμβάνονται μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Όπως υπογράμμισε, η στρατηγική αυτή απαντά σε αυτό που χαρακτήρισε «ριζοσπαστικούς άξονες», τόσο σιιτικούς όσο και σουνιτικούς, επιδιώκοντας τη σταθερότητα μέσα από συμπράξεις στην άμυνα, την τεχνολογία και την περιφερειακή συνεργασία.





Η Λευκωσία και η Αθήνα εμφανίζονται, σύμφωνα με το όραμα Νετανιάχου, ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, σε ένα σχήμα που φιλοδοξεί να υπερβεί τα στενά περιφερειακά όρια και να αποκτήσει ευρύτερη γεωπολιτική βαρύτητα.

Η επίσκεψη Μόντι και η «μοναδική σχέση» Ισραήλ–Ινδίας

Η εξαγγελία εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Μόντι «προσωπικό φίλο», κάνοντας λόγο για μια «μοναδική σχέση» που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μόντι αναμένεται να απευθυνθεί στο Κνεσέτ και να συζητήσει ζητήματα αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία, η άμυνα και οι υποδομές. Το διμερές εμπόριο Ισραήλ–Ινδίας ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, καλύπτοντας τομείς όπως η άμυνα, η γεωργία και η τεχνολογία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες είναι «εταίροι στην καινοτομία, την ασφάλεια και ένα κοινό στρατηγικό όραμα».

