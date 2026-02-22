Σε τουρκικό Δούρειο Ίππο εξελίσσεται η κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με την κάλυψη του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αφού υιοθετεί τις θέσεις της Άγκυρας για να δικαιολογήσει την έλλειψη σαφούς προόδου στο Κυπριακό και τη σύγκληση νέας Πενταμερούς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δημόσια δυσφορία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ν. Χριστοδουλίδη, ο οποίος αισθάνεται προδομένος από τη στήριξη που δίνει στον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, λόγω των διχοτομικών θέσεων που εκφράζει, και την εμπιστοσύνη που έχει δείξει προς την κ. Ολγκίν.



Προβληματισμένος και ενοχλημένος είναι, όπως πληροφορούμαστε, και από διάφορους κομματικούς και άλλους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του τόπου, εντός και εκτός της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν επαφές με ξένες πρεσβείες και με τα Ην. Έθνη στην Κύπρο, επειδή προβάλλουν τον ισχυρισμό πως το πρόβλημα στην αργή διαδικασία δεν είναι μόνο η στάση της τουρκικής πλευράς, αλλά και η πολιτική του Προέδρου, η οποία δεν είναι αρκετά ευέλικτη και ότι δεν είναι έτοιμος για «νέα γενναία βήματα».



Συναφείς επί τούτου είναι και παλαιότερες τοποθετήσεις της κ. Ολγκίν, η οποία αναφέρθηκε σε «φωνές εκτός της τυπικής διαδικασίας», που θα είναι εποικοδομητικές «για συμβιβασμούς», προφανώς, νέους.



