Κριτική στην πολιτική του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο Κυπριακό άσκησε ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα κατεχόμενα την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, παρότι δεν έχουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, ως «υπεξ» πρέπει να εξηγήσει «γιατί η πολιτική του προέδρου είναι λανθασμένη».

Είπε ότι ο Ερχιουρμάν «προσπαθεί να τονίσει ότι ακολουθεί αυτή την πορεία σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Αυτό είναι αδύνατο», ενώ πρόσθεσε: «Δεν θέλω τα λόγια μου να παρερμηνευθούν. Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ότι ο πρόεδρος είναι κάποιος που αξίζει να ονομαστεί προδότης. Ποτέ δεν θα το πίστευα αυτό. Αν κάποιος το πιστεύει, θα διαφωνήσω μαζί του μέχρι τέλους. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος δεν ακολουθεί μια πολιτική που βλάπτει σκόπιμα τους Τουρκοκύπριους, αλλά τους βλάπτει. Προκαλεί στους Τουρκοκύπριους απώλεια χρόνου και κύρους».

Λέγοντας ότι η πολιτική ισότητα είναι δικαίωμα των Τούρκων της Κύπρου, είπε ότι για να έχει νόημα η πολιτική ισότητα, πρέπει να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα.

«Η ίση κυριαρχία και η κυριαρχική ισότητα δεν είναι το ίδιο. Η ίση κυριαρχία είναι ένα κράτος, μία κυριαρχία. Υπάρχει εδαφική ακεραιότητα, υπάρχει μία διεθνής προσωπικότητα. Αυτό είναι η ίση κυριαρχία. Ο πρόεδρος στοχεύει σε αυτό. Ομοσπονδία ή δύο κράτη; Ο πρόεδρος δεν έχει δηλώσει ποτέ πολιτική δύο κρατών. Ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη “ομοσπονδία”, η “ίση κυριαρχία” υποδηλώνει ένα ενιαίο κράτος. Αν ο πρόεδρος μιας χώρας, ο ανώτατος αξιωματούχος, υποστηρίζει την ίση κυριαρχία αντί της κυριαρχικής ισότητας, αυτό σημαίνει ότι στοχεύει στην αποσύνθεση του κράτους που προεδρεύει», δήλωσε.

Είπε ακόμη ότι το αίτημα που έθεσε ο κ. Έρχιουρμαν δεν προβλέπει πολιτική ισότητα με βάση την κυριαρχική ισότητα, επομένως, η αποδοχή της πολιτικής ισότητας από τους Ελληνοκύπριους είναι άνευ σημασίας.

Υποστήριξε ότι οι Ελληνοκύπριοι πιστεύουν πάντα ότι η Κύπρος είναι ένα ελληνικό νησί και είπε ότι όσοι εργάζονται για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουν τι είδους πρόβλημα είναι το Κυπριακό.

«Το πρόβλημα είναι το καθεστώς της ελληνοκυπριακής πλευράς ως Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Κυπριακό είναι αποκλειστικά και μόνο η αναγνώριση της ελληνοκυπριακής πλευράς ως Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν οι Ελληνοκύπριοι δεν είχαν αναγνωριστεί ως Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα αντιμετωπίζαμε καμία από αυτές τις δυσκολίες. Δεν θα υπήρχε Κυπριακό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα», ισχυρίστηκε.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα και σημείωσε ότι ούτε ο Ταλάτ ούτε ο Ακιντζί κατάφεραν να κάνουν τίποτα.

Αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, είπε ότι εκεί ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει στόχος ομοσπονδίας και ότι αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, αυτές θα είναι μεταξύ κρατών και δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών με ίσο διεθνές καθεστώς, όπως ανακοινώθηκε ως επίσημη πολιτική της τουρκικής πλευράς.

«Η πολιτική που ακολουθεί σήμερα ο πρόεδρος δεν είναι καθόλου η ίδια με την πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο εξωτερικών της τδβκ» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. «Δεν πιστεύουμε και δεν υποστηρίζουμε τη μέθοδο που ακολουθεί ο πρόεδρος. Ως υπεξ δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του», δήλωσε.

«Έχετε ακούσει κάποια επίσημη δήλωση από την Τουρκία – από τον Πρόεδρο Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Άμυνας, μια απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ένα ψήφισμα της Βουλής, οτιδήποτε – σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί ο κ. Έρχιουρμαν», διερωτήθηκε.

Είπε επίσης ότι ο κ. Έρχιουρμαν θέλει μια ενωμένη Κύπρο, ένα ενιαίο κράτος, μια ενιαία κυριαρχία και επέκρινε τη μέθοδο των 4 βημάτων Τ/κ ηγέτη.

Προσέθεσε ότι τα τρία «Α» μπορεί να συμβούν όταν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ή με την έγκριση των Ελληνοκυπρίων με τον τίτλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Όσο διατηρείται το ελληνοκυπριακό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, κανείς δεν πρέπει να έχει την αυθάδεια να προσφέρει στον λαό μας ελπίδα για λύση», υποστήριξε.

Ασκώντας κριτική στον ΟΗΕ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ότι η λύση είναι η τρέχουσα κατάσταση, η οποία - σύμφωνα με την ανάγνωσή του - περιλαμβάνει «δύο κυρίαρχα, ισότιμα γειτονικά κράτη». «Αυτή είναι η de facto λύση» είπε και πρόσθεσε ότι για να είναι de jure, οι Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να την υπογράψουν.

Είπε ότι ο καθένας πρέπει να αποφασίσει τι θέλει, ένα κράτος ή δύο κράτη.

«Το Κυπριακό δεν είναι μόνο θέμα των Τουρκοκυπρίων ή των Ελληνοκυπρίων. Είναι εθνικό θέμα. Είναι θέμα του τουρκικού έθνους. Και η υπεράσπιση αυτού του θέματος, η διαμόρφωση και η υπεράσπισή του, γίνεται από κοινού με τη μητέρα πατρίδα, τη Δημοκρατία της Τουρκίας», είπε και επέκρινε το γεγονός ότι στην τρέχουσα κατάσταση αυτό αγνοείται.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι «να ανοίξουμε το δρόμο για συνολικές διαπραγματεύσεις με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα επιλύσουμε αυτό το ζήτημα μέσω διαπραγματεύσεων» είναι ψέμα.

Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να προταθεί κανένα σχέδιο λύσης και ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε απαντώντας στον κ. Ερτουγρούλογλου, ότι πάντα πίστευε ότι η σοβαρότητα και η ευγένεια είναι σημαντικές στην πολιτική.

«Σταμάτησα να απαντώ σε δηλώσεις που δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα (ειδικά τη σοβαρότητα ενός κράτους, η οποία αναφέρεται πάντα) και την ευγένεια», προσέθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ