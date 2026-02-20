Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, ανακοίνωσε την αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι με την επιστροφή του χθες από προγραμματισμένα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να του μεταφέρει τα συμπεράσματα που αποκόμισε από τις επαφές του αναφορικά με το εθνικό ζήτημα.

Όπως σημείωσε, η παρούσα συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό έχει εισέλθει σε καθοριστική φάση. Υπό το πρίσμα αυτό, υπογράμμισε ότι αποτελεί υποχρέωση όλων όσοι μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος, να το πράττουν με πνεύμα ομοψυχίας, ειλικρίνειας και σταθερής προσήλωσης στον τελικό στόχο της επανένωσης της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι οι διαβουλεύσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται θα πρέπει να κινούνται στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.