Με αναφορά στην Κύπρο ξεκίνησε την ιστορική του αναδρομή ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «στην Κύπρο σταματήσαμε την αιματοχυσία, με αυτό το πνεύμα», στο πλαίσιο ομιλίας του σε πρόγραμμα ιφτάρ (πρώτο γεύμα μετά την ολοήμερη νηστεία του Ραμαζανιού) με οικογένειες πεσόντων και βετεράνων στην Άγκυρα.

Η αναφορά εντάχθηκε σε μια ευρύτερη αφήγηση που συνέδεσε κομβικές στιγμές της τουρκικής ιστορίας, από το Μαντζικέρτ και την Καλλίπολη έως τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και την 15η Ιουλίου, με τον διαρκή, όπως είπε, αγώνα για την υπεράσπιση της πατρίδας και της ανεξαρτησίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι, παρά τις Σταυροφορίες, τις μογγολικές επιδρομές και τις απόπειρες κατοχής, «ό,τι κι αν έκαναν, δεν κατάφεραν να μας ξεριζώσουν από αυτά τα εδάφη», προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν έκανε ποτέ πίσω στην ανεξαρτησία της.

Σε αναφορά στο διεθνές περιβάλλον, δήλωσε ότι η χώρα είναι «απολύτως ενήμερη για τα παιχνίδια που παίζονται, τις παγίδες που στήνονται και όσους δρουν με συγκαλυμμένο τρόπο», σημειώνοντας ότι η παγκόσμια πολιτική «αναδιαμορφώνεται εκ νέου» και ότι η Τουρκία διαχειρίζεται τις προκλήσεις με επιτυχία.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», σημείωσε ότι 16 μήνες μετά την έναρξή της έχει καταγραφεί «αξιοσημείωτη πρόοδος», ενώ ανακοίνωσε ότι η σχετική κοινοβουλευτική επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι η χώρα συνεχίζει να δρα για την ασφάλειά της «εντός και εκτός συνόρων», επισημαίνοντας την πρόοδο στην αμυντική βιομηχανία, με ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων και ναυτικών μέσων. Παράλληλα, έκανε λόγο για «θετικές εξελίξεις» στη Συρία και επανέλαβε ότι το κράτος θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες των πεσόντων και τους βετεράνους.