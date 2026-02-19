Εταιρείες τουρκικών συμφερόντων παρεισφρύουν στην οικονομία της κυπριακής Δημοκρατίας .

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, η οποία κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να προωθήσει άμεσα το νομοσχέδιο, που θα παρέχει τη δυνατότητα στον Έφορο Εταιρειών να απορρίπτει αιτήσεις για λόγους εθνικού συμφέροντος. Ο εισηγητής του θέματος Μαρίνος Σιζόπουλος υπέδειξε ότι η παρουσία εταιρειών τουρκικών συμφερόντων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε δύο πεδία...

Πρώτον για θέματα κατασκοπίας και δεύτερον το σοβαρότερο είναι ότι, μπορούν με νόμιμο τρόπο να αγοράζουν ακίνητα στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές.

Αυτό ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη της Τουρκίας αναφορικά με την επίλυση του Κυπριακού, νόμιμα και στην κατεχόμενη και την ελεύθερη Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών έχουν εγγραφεί στο μητρώο 30 εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς Τούρκοι υπήκοοι μπορεί να κρύβονται πίσω από πιο σύνθετα εταιρικά σχήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες από άτομα τουρκικών, αλλά και άλλων συμφερόντων για να εγγράψουν εταιρείες

Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, τουρκικών συμφερόντων εταιρείες με τη συνέργεια ελληνοκυπρίων δικηγόρων αποκτούν πρόσβαση στην αγορά ακινήτων και στο σύνολο της οικονομίας.

Με τη βούλα Ελληνοκύπριων δικηγορών

Εδώ και χρόνια, αποφασίστηκε ότι ο Έφορος δεν θα προχωρεί στην εγγραφή ή αλλαγή εταιρειών τουρκικών συμφερόντων, εάν δεν έχουμε απόψεις από αρμόδια υπηρεσία. Όταν πάρουμε τις απόψεις, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να εγγράψουμε ή όχι. Υπήρξαν περιπτώσεις που αρνηθήκαμε κατηγορηθήκαμε ενώπιον των δικαστηρίων.

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα όταν δεν διεκπεραιώνουμε αμέσως εγγραφές ή αλλαγές. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους αιτητές και τους Κύπριους δικηγόρους τους».

‘Έφορος εταιρειών και Νομική Υπηρεσία ενημέρωσαν ότι τα δύο νομοσχέδια που θα ρυθμίζουν το ζήτημα ώστε να προστατεύεται η κρατική κυριαρχία, θα προωθηθούν άμεσα. Βουλευτές ζήτησαν επιτάχυνση διαδικασιών για να ψηφιστούν από την παρούσα σύνθεση, πριν τις επικείμενες εκλογές. Για το θέμα υπάρχουν και προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη, υπάρχει αναγκαιότητα άμεσης ψήφισης των προτάσεων που έχουμε καταθέσει για περιορισμό της πώλησης γης σε ξένους. Καμία χώρα που η πλειοψηφία του εδάφους της κατέχεται από ξένους, κρίσιμοι τομείς, είτε ενέργεια, εμπόριο, τράπεζες, υπηρεσίες, κατέχονται από ξένους, δεν μπορεί να παίρνει ανεπηρέαστα αποφάσεις για το συμφέροντα του λαού της. Για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση έχει αργήσει.