Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών, δήλωσε ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο άρθρο γνώμης Μαρία Ανχελα Ολγκίν, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι αυτό «αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης σχετικά με τις πραγματικότητες επί του εδάφους».

Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ τόνισε περαιτέρω ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών».

Είπε, ακόμα ο κ. Ντουζαρίκ ότι «δεν έχει υπάρξει καμία παύση στις επαφές, οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να στηριχθούν οι δύο πλευρές».

Πηγή: ΚΥΠΕ