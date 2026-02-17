Έντονη καταγγελία και έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα απευθύνει ο Δήμος Καραβά, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη, συστηματική και μεθοδευμένη κατεδάφιση ιστορικών κτιρίων» στην κατεχόμενη κωμόπολη. Σε ανακοίνωσή του, εκφράζει οργή και αγανάκτηση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παράνομες ενέργειες που πλήττουν ευθέως την ιστορική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά και την ταυτότητα της περιοχής.

Κατεδαφίστηκε το αρχοντικό του Γρηγόρη Χατζηλάμπρου

Σύμφωνα με τον Δήμο, χθες έγινε γνωστή η κατεδάφιση του αρχοντικού του Γρηγόρη Χατζηλάμπρου, πρώην Δημάρχου Καραβά κατά την περίοδο 1908–1926. Το κτίριο, που ανεγέρθηκε το 1901 και βρισκόταν στην οδό Πραξάνδρου 43, αποτελούσε –όπως αναφέρεται– ζωντανό μνημείο της ιστορίας της κωμόπολης, συμπληρώνοντας φέτος 125 χρόνια ζωής πριν ισοπεδωθεί.

Ο Δήμος κάνει λόγο για «βάναυση ισοπέδωση» από «σφετεριστές της γης», τονίζοντας ότι η πράξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Αλυσίδα κατεδαφίσεων σε ιστορικά σπίτια

Η ανακοίνωση αναφέρεται και σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως την κατεδάφιση του σπιτιού της οικογένειας του αείμνηστου Γιώργου Πογιατζή (Κοντύλη), στην οδό Λαμπούσης 39, καθώς και του αρχοντικού του Λευτέρη Χατζηστεφάνου, στην οδό Πραξάνδρου 39.

Κατά τον Δήμο, πρόκειται για μια «συνειδητή προσπάθεια αλλοίωσης και διαγραφής της ιστορικής παρουσίας των νόμιμων κατοίκων του Καραβά», με στόχο –όπως υποστηρίζει– τη σταδιακή εξαφάνιση στοιχείων που συνδέονται με την ταυτότητα και τη μνήμη της περιοχής.

«Η ιστορία του Καραβά δεν κατεδαφίζεται»

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «τα σπίτια μας δεν είναι έρμαια της αυθαιρεσίας των κατακτητών» και γίνεται λόγος για «κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, πολιτιστικής προστασίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Ο Δήμος Καραβά τονίζει ότι, παρά τις κατεδαφίσεις, «η ιστορία του Καραβά δεν κατεδαφίζεται και δεν σβήνεται», διαμηνύοντας ότι οι εκτοπισμένοι κάτοικοι δεν πρόκειται να σιωπήσουν ή να ξεχάσουν.

Έκκληση σε ΟΗΕ και ΕΕ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, αντιδράσεις εκφράζονται και από Τουρκοκύπριους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις καταστροφές, στοιχείο που –κατά τον Δήμο– αποδεικνύει ότι το ζήτημα αφορά συνολικά την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Ο Δήμος καλεί τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν «άμεσα και έμπρακτα» δράση, ώστε να τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζει ως «πολιτιστική λεηλασία».

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει ότι μέχρι την ημέρα της επιστροφής «σε συνθήκες ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας», οι Καραβιώτες θα συνεχίσουν να διεκδικούν τη διατήρηση της ιστορικής τους κληρονομιάς.



