Η Κυβέρνηση προβαίνει σε ενέργειες για την απελευθέρωση του Ελληνοκύπριου που κρατείται παράνομα στα κατεχόμενα.

Αρμόδια κυβερνητική πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι "γίνονται ενέργειες μέσω της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής για το έγκλημα με στόχο την απελευθέρωση του".

Ο Ελληνοκύπριος μάζευε άγρια χόρτα κοντά στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Γερόλακκου και «κρατείται» από την Τρίτη, ενώ γίνονται ενέργειες από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για απελευθέρωση του το συντομότερο.

Διαβάστε επίσης: Πήγε για χόρτα στη νεκρή ζώνη και τον μάζεψαν οι Τούρκοι

Πηγή: ΚΥΠΕ