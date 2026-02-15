Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

Στο περιθώριο του πανηγυρικού εορτασμού του Αγίου Μάρωνα στη Λευκωσία, όπου απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος κλήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει άρθρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν, η οποία ανέφερε ότι οι ηγέτες χρειάζονται χρόνο ώστε οι ιδέες να ωριμάσουν και οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε πλευράς να εξελιχθούν, επικαλούμενη από τη μία πλευρά τις βουλευτικές εκλογές και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη την εδραίωση της νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Σημειώνοντας ότι δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει το σχετικό άρθρο ακόμη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, λέγοντας «είμαι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, όπως υποσχεθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη και να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Ας αποδείξουμε στην πράξη όλοι μας ότι είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τις δηλώσεις».

Εξάλλου, τόνισε, ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι βουλευτικές εκλογές Μαΐου επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα. «Επαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος. Αν υπάρχει θέληση και από τουρκικής και από τουρκοκυπριακής πλευράς, μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κ. Ολγκίν ότι η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές καθιστούν αδύνατη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς την καθιστούν αδύνατη. «Μα πώς την καθιστούν αδύνατη όταν σας λέω ότι είμαι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα να πάμε» σε διευρυμένη συνάντηση, διερωτήθηκε.

Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος είπε «λυπάμαι, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ή η διαδικασία προς τις βουλευτικές εκλογές».

Πρόσθεσε ότι αν κάποιοι έχουν αδυναμία να προσέλθουν αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες, «να βγουν δημόσια να τον πουν», επαναλαμβάνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη την ερχόμενη βδομάδα «στη Νέα Υόρκη, ή όπου επιλέξει ο Γενικός Γραμματέας» να συμμετάσχει σε διευρυμένη διάσκεψη, όπου θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διέλευση του Αγίου Δομετίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν έτοιμη η διαπλάτυνση του δρόμου να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. «Είχαμε κάνει το δικό μας μερίδιο και μάλιστα υπήρχε καθυστέρηση εντός της νεκρής ζώνης και είχαμε εισηγηθεί να το εκτελέσουμε εμείς για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Δυστυχώς, υπήρχε αρνητική απάντηση από τουρκοκυπριακής πλευράς», είπε, σημειώνοντας ότι αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην περίοδο που επικεφαλής της τ/κ πλευράς ήταν ο κ. Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ