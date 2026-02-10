Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Breitbart από την Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, χαρακτήρισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως ηγέτη σε «μοναδική θέση να καθορίσει την παγκόσμια τάξη και τις διεθνείς εξελίξεις», υποστηρίζοντας ότι η νέα αμερικανική στρατηγική απαιτεί περισσότερο – και όχι λιγότερο – ευρωπαϊκό διάλογο.

«Ο Πρόεδρος βρίσκεται σε μοναδική θέση να ορίσει την παγκόσμια τάξη και τις εξελίξεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον κινείται με σαφές σχέδιο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου.

Κύπρος ως «γέφυρα» ΕΕ – ΗΠΑ – Μέσης Ανατολής

Ο Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος επιδιώκει να λειτουργήσει ως «σημείο εισόδου και επαφής» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας, τη γεωγραφική της θέση, το δίκτυο σχέσεων με Ισραήλ και αραβικό κόσμο, τη στρατηγική της σχέση με Ινδία και ΗΑΕ και τη συμμετοχή της στην ΕΕ

Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που – σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ – της επιτρέπει να συμβάλει στον συντονισμό κρίσιμων θεμάτων όπως οι διατλαντικές σχέσεις και η κρίση στο Ιράν.

«Δεν επιδιώκουμε υπερφίαλες φιλοδοξίες, αλλά θέλουμε να λειτουργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής», τόνισε.

Εμπόριο, Ινδία και ο διάδρομος IMEC

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας, αλλά και στη συμφωνία ΕΕ–Ινδίας, που – όπως εκτίμησε – λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχύουν τον στρατηγικό άξονα Δύσης–Ινδίας.

Ο Κόμπος χαρακτήρισε την Ινδία «στρατηγικό εταίρο» και αναφέρθηκε στο σχέδιο IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor), το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, λειτουργώντας ως αντίβαρο στην κινεζική Πρωτοβουλία Belt and Road.

«Δεν αποκλείεται κανείς. Δημιουργούνται νέοι δρόμοι συνεργασίας που ωφελούν τη διεθνή οικονομία», σημείωσε.

Η Κίνα και ο διατλαντικός συντονισμός

Αναφερόμενος στην Κίνα, ο Κύπριος ΥΠΕΞ μίλησε για «πεδίο σύγκλισης» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, το Πεκίνο αποτελεί παγκόσμια υπερδύναμη με κρίσιμο ρόλο στο εμπόριο και στην παραγωγή πρώτων υλών, ωστόσο απαιτείται ισορροπημένη προσέγγιση που να διασφαλίζει «win-win» όρους και όχι μονομερή οφέλη.

Κάλεσμα Τραμπ στην Κύπρο

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί την Κύπρο ενώ βρισκόταν εν ενεργεία, όμως ο Κόμπος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα γινόταν δεκτός με ανοιχτές αγκάλες στη χώρα, εάν πραγματοποιούσε επίσκεψη.

«Θα ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος», ανέφερε ο Κόμπος. «Στο παρελθόν μας έχουν επισκεφθεί Αντιπρόεδροι, αλλά μέχρι εκεί φτάσαμε. Ο Πρόεδρος, πιστεύω, δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτος, νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να δει πώς γίνονται τα πράγματα στη δική μας περιοχή του κόσμου, αλλά και να επισκεφθεί μια χώρα που είναι πολύ φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, μπορεί κανείς να κατανοήσει πόσο επιβαρυμένο είναι το πρόγραμμά του. Είναι φυσικά πολύ απασχολημένος. Όμως, φτάνοντας στην Κύπρο, μπορεί να αντιληφθεί την εγγύτητα προς όλες τις χώρες γύρω μας. Πρόκειται για λίγα λεπτά, ζήτημα λεπτών. Αυτό δίνει μια σαφή εικόνα ότι πρόκειται για μια χώρα με γεωπολιτική και στρατηγική θέση, η οποία διαθέτει διεθνή φήμη ως κέντρο παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω της Κύπρου μπορεί κανείς να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνη την περιοχή του κόσμου, σε χώρες όπου είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθεί επιχειρηματική παρουσία. Διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές και, ταυτόχρονα, αξιοποιούμε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις που έχουμε με τους βασικούς παράγοντες της περιοχής. Επομένως, η Κύπρος έχει νόημα. Είμαστε μέρος πιθανών λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων. Δεν είμαστε η αποκλειστική λύση, αλλά είμαστε μια χώρα που μπορεί να συμβάλει και να επιτελέσει τον ρόλο της απέναντι στη διεθνή κοινότητα και στη σταθερότητα της περιοχής μας».

Το Breibart, αναφέρει πως δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος θα επισκεφθεί την Κύπρο, ωστόσο είναι πιθανό να το πράξει καθ’ οδόν προς ή από κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής. Το Breitbart News είχε συνοδεύσει τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο νησί κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν έκανε στάση εκεί επιστρέφοντας από τη Ντόχα του Κατάρ, όπου είχε συναντηθεί με ηγέτες των Ταλιμπάν σε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του τότε συνεχιζόμενου πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ο Κόμπος δήλωσε στο Breitbart News ότι η θέση της Κύπρου ως κυρίως χριστιανικού κράτους τόσο κοντά στη Μέση Ανατολή, αλλά και ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — με ιδιαίτερα στενούς πολιτιστικούς, πολιτικούς και γεωγραφικούς δεσμούς με την Ελλάδα — της επιτρέπει να λειτουργεί ως ένας συνδετικός κρίς μεταξύ των δύο κόσμων, με τρόπο που μπορεί να εξυπηρετήσει το όραμα του Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

3+1, Ενέργεια και ναυτιλία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχήμα συνεργασίας 3+1 (ΗΠΑ–Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ), το οποίο είχε θεσμοθετηθεί επί πρώτης θητείας Τραμπ. Ο Κόμπος υποστήριξε ότι απαιτείται επανενεργοποίηση και εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου, πέρα από τον ενεργειακό τομέα.

Τόνισε τη σημασία της ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαθέτει τον 11ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και σημαντικό μερίδιο στη διεθνή διαχείριση πλοίων.

«Οι θαλάσσιες οδοί θα καθορίσουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας», υπογράμμισε.

Βίζα, μετανάστευση και «χαμηλά κρεμασμένοι καρποί»

Ο Κόμπος ζήτησε την ένταξη της Κύπρου στο Visa Waiver Program των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι το ποσοστό απόρριψης αιτήσεων είναι μόλις 2,55% — ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.

«Δεν είμαστε χώρα που θα δημιουργήσει μεταναστευτική πίεση στις ΗΠΑ. Αντίθετα, θέλουμε διευκόλυνση επιχειρηματικών και διαπροσωπικών σχέσεων», δήλωσε.

Γάζα, Συρία και «Board of Peace»

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, έχει αποστείλει άνω των 32.000 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω θαλάσσιου διαδρόμου, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, ιδίως ως προς την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων.

Για το λεγόμενο «Board of Peace» που προωθεί η αμερικανική πλευρά για τη Γάζα, ανέφερε ότι χρειάζεται περισσότερος διάλογος και προσαρμογή ώστε περισσότερα κράτη να μπορέσουν να συμμετάσχουν.

«Ο κόσμος αλλάζει – η Δύση πρέπει να προσαρμοστεί»

Καταληκτικά, ο Κόμπος υποστήριξε ότι η παγκόσμια τάξη έχει ήδη αλλάξει και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προσδοκά επιστροφή στο παρελθόν.

«Παίρνουμε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Η διατλαντική σχέση πρέπει να ενισχυθεί μέσα από ρεαλισμό και ενεργό διάλογο», ανέφερε.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο αναδιάταξης γεωπολιτικών ισορροπιών, με την Κύπρο να επιδιώκει ενεργότερο ρόλο ως γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής.