Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας έγινε ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των δεδομένων ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα. Συζητήθηκαν ειδικότερα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η διατήρηση σταθερής και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές, αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ και στις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση Κύπρου και Ελλάδας ως προς την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο που έχει διακοπεί, με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφώνησαν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του τακτικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, ώστε κάθε διπλωματική επαφή και πρωτοβουλία να ενισχύει τη συνολική προσπάθεια για πρόοδο στο Κυπριακό.