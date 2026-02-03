Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, Μάικλ Τέιθαμ, με τον οποίο είχε συνάντηση την Τρίτη το πρωί η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αφού προηγουμένως η κ. Δημητρίου επεσήμανε τον ρόλο του ΗΒ ως εγγυήτριας δύναμης και Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της επόμενης διευρυμένης συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία κάθε δυνατής στήριξης προς αυτή της επανέναρξης συνομιλιών για το Κυπριακό, με τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστής να επισημαίνει τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας ώθησης προς επίτευξη προόδου.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ελπίδα ότι η παρούσα κινητικότητα θα οδηγήσει στην επανέναρξη σύντομα ουσιαστικών συνομιλιών, εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, προς επίλυση του Κυπριακού, στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας και συνεργασίας ΗΒ-ΕΕ

Κατά τη συνάντηση, σημειώθηκαν οι στενές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της διμερούς συνεργασίας, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το Brexit, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Εξάλλου, κατά την υποδοχή και καλωσόρισμά του από την Πρόεδρο της Βουλής, ο Ύπατος Αρμοστής σημείωσε ότι η περίοδος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «θα είναι ένα πραγματικά πολυάσχολο και σημαντικό εξάμηνο». Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι έκανε καλή αρχή η Προεδρία και είπε ότι, αν και το ΗΒ δεν είναι μέλος της ΕΕ, προσβλέπει σε συνεργασία με την Προεδρία. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ως ημερήσια διάταξη την προσπάθεια εντατικοποίησης της συνεργασίας μας με την ΕΕ», είπε, ενώ έκανε επίκληση και στις ικανότητες των διπλωματών ως οδηγών «σε αυτή την πολύ ασταθή περίοδο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς υποθέσεις», όπως είπε.

Από την πλευρά της η κ. Δημητρίου, καλωσορίζοντας τον κ. Τέιθαμ είπε ότι η Κύπρος παρακολουθεί ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό. «Προσπαθούμε να έχουμε ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα, ευθυγραμμισμένο φυσικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ», είπε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς παράλληλα υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ενώ έχει αρχίσει και η πορεία προς τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου.

Κατά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου και ο κ. Τέιθαμ αντάλλαξαν απόψεις για τις παγκόσμιες εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στον ρόλο της Κύπρου, ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και των χωρών της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση ΕΕ- Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Τέιθαμ ανέφερε ότι η χώρα του προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών προς αμοιβαίο όφελος και σημείωσε τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς τούτο η Κυπριακή Προεδρία.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Τέιθαμ σημείωσε τη στρατηγική θέση της Κύπρου και εξέφρασε την εκτίμηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ειδικότερα όσον αφορά στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και στις διευκολύνσεις που παρέχει η Κύπρος στην απομάκρυνση ξένων υπηκόων από τις εμπόλεμες ζώνες.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης και στο ζήτημα της αύξησης των διδάκτρων των βρετανικών πανεπιστημίων στη μετά-Brexit εποχή. Επισημάνθηκε, συναφώς, η σημασία της στήριξης και προώθησης συνεργειών και δικτύων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για τις προκλήσεις που υφίστανται οι σύγχρονες δημοκρατίες, όπως οι ακραίες ιδεολογίες, ο λαϊκισμός, η ρητορική μίσους και η απουσία νηφαλιότητας στον δημόσιο διάλογο και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συντονισμένη δράση προς αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ