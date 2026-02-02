Δημόσια παρέμβαση με σαφείς πολιτικές αιχμές πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, αποκαλύπτοντας ιδιωτική συνομιλία που είχε το 2012 με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Γουίλιαμ Χαέικ , στο περιθώριο διεθνών επαφών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βρετανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Σομαλιλάνδη αξίζει να αναγνωριστεί ως κράτος, επικαλούμενος την ύπαρξη στρατού, κοινοβουλίου και την απουσία τρομοκρατίας.

Η απάντηση του Νταβούτογλου, όπως τη μετέφερε ο ίδιος, ήταν άμεση και αιχμηρή: «Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναγνωρίσετε και την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κυπρο, αφού διαθέτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά».

Όπως υποστηρίζει, η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στην αίθουσα, με τη συζήτηση να λήγει εκείνη τη στιγμή, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων.

Η δήλωση Νταβούτογλου επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική τουρκική επιχειρηματολογία περί «διπλών μέτρων και σταθμών» στο διεθνές σύστημα αναγνώρισης κρατών, επιχειρώντας παραλληλισμό ανάμεσα στη Σομαλιλάνδη και το καθεστώς στα κατεχόμενα της Κύπρου, θέση που δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα.



