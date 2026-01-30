Σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην τουρκική πολιτική σκηνή, ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Κόμματος Νέας Ευημερίας (YRP), Φατίχ Ερμπακάν, στο αρχηγείο του κόμματος στην Άγκυρα. Η συνάντηση, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια ιστορική αναφορά κατά τη χειραψία, εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα όπως η δικαιοσύνη, οι συντάξεις και η πιθανότητα πρόωρων εκλογών, ενώ οι δύο ηγέτες εξέφρασαν κοινές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του AKP.



Ο Οζέλ χαρακτήρισε την επίσκεψη «ευχή για καλή επιτυχία», ωστόσο η χειραψία των δύο ανδρών απέκτησε έντονο συμβολισμό, όταν ο πρόεδρος του CHP δήλωσε χαμογελώντας προκλητικά: «Την τελευταία φορά που σφίξαμε τα χέρια, είχαμε σώσει την Κύπρο».





Özgür Özel, Fatih Erbakan’la tokalaşırken:



“Biz son tokalaştığımızda Kıbrıs’ı kurtarmıştık.” pic.twitter.com/SkzLicOJnW — Radar (@radarchp) January 30, 2026

Η αναφορά αυτή παρέπεμπε στη συνεργασία του πατέρα του Φατίχ Ερμπακάν, Νετσμεττίν Ερμπακάν, με τον ιστορικό ηγέτη του CHP, Μπουλέντ Ετζεβίτ, κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, ένα γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην τουρκική πολιτική μνήμη.



Τη σημειολογία ανέδειξαν και τουρκικά ΜΜΕ





Κοινή κριτική στην κυβέρνηση και αιχμές για «πολιτικές απαγωγές»

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, οι δύο ηγέτες εστίασαν σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο Οζέλ υποστήριξε ότι «η αίσθηση δικαιοσύνης στην Τουρκία δεν έχει ποτέ στην ιστορία της Δημοκρατίας πληγωθεί τόσο βαθιά», κατηγορώντας την κυβέρνηση για πρακτικές «πολιτικής απαγωγής» δημάρχων τόσο του CHP όσο και του YRP, οι οποίοι – όπως είπε – δέχονται πιέσεις για να προσχωρήσουν στο AKP.

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει τα προβλήματα της χώρας και ασχολείται με το πώς θα ‘αρπάζει’ στελέχη από την αντιπολίτευση. Ας γίνει μάθημα για όσους υπέκυψαν», δήλωσε, αναφερόμενος στην υπόθεση του δημάρχου Gaziosmanpaşa, Χακάν Μπαχτσετέπε, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση χωρίς κατηγορητήριο εδώ και 240 ημέρες.

Σενάρια πρόωρων εκλογών και οικονομική ασφυξία

Από την πλευρά του, ο Φατίχ Ερμπακάν αποκάλυψε ότι στη συνάντηση συζητήθηκε και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, σημειώνοντας πως «ο λαός θέλει πρόωρες εκλογές».

Ο ηγέτης του YRP επέκρινε έντονα την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην κατάσταση των συνταξιούχων, υπογραμμίζοντας ότι «οι συντάξεις έχουν εξισωθεί στη φτώχεια».

Ο Οζέλ συμφώνησε, ζητώντας αύξηση της κατώτατης σύνταξης στις 20.000 λίρες και της μέσης στις 23.000 λίρες, ενώ χαρακτήρισε την κοινωνική δυσαρέσκεια των συνταξιούχων ως «επίδραση Χιροσίμα», προειδοποιώντας ότι αυτή η οργή «θα κάψει την κυβέρνηση».

Σαρκασμός για τη δήλωση βουλευτή του AKP

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κοινή απάντηση των δύο ηγετών σε ερώτηση για τον βουλευτή του AKP, Μεστάν Οζτζάν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβιώσει με σύνταξη 450.000 λιρών.

Ο Οζέλ σχολίασε σαρκαστικά: «Εύχομαι ο Θεός να μη στερήσει από κανέναν το αίσθημα της ντροπής», με τον Ερμπακάν να συμφωνεί, επισημαίνοντας το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την καθημερινότητα των πολιτών.