H συζήτηση θα συνεχιστεί είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στη συζήτηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον οποίον είχε σήμερα συνάντηση, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κας Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, και κατά την οποία υπέβαλε πρόταση που περιλαμβάνει πέντε πτυχές.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την επιστροφή του από την οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ, όπου έγινε η κοινή συνάντηση του με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς είπε «δεν είμαι απογοητευμένος.

Υπέβαλα συγκεκριμένη πρόταση που αφορά και την ουσία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πρώτον, να επαναβεβαιώσουμε τη βάση λύσης του Κυπριακού, σε συνέχεια και της ανακοίνωσης και της σχετικής αναφοράς, η πολιτική ισότητα και στα ψηφίσματα στο κοινό Ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου.

Δεύτερον, τα Ηνωμένα Έθνη- μπορούμε να το κάνουμε εμείς- αλλά για ευνόητους λόγους, τα Ηνωμένα Έθνη να ετοιμάσουν τις συγκλίσεις μέχρι και το Κραν Μοντανά. Οι συγκλίσεις που αφορούν την εσωτερική πτυχή να μοιραστούν με τις δύο κοινότητες, σε αυτές που συμφωνούμε και οι δύο να μείνουν στο έγγραφο. Οι συγκλίσεις που αφορούν τις εξωτερικές πτυχές να μοιραστούν και με τους πέντε συμμετέχοντες και σε αυτές που συμφωνούν και οι πέντε να μείνουν στο έγγραφο. Είχα μαζί μου και τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι το Κραν Μοντανά.

Στη βάση αυτού του εγγράφου, ο Γενικός Γραμματέας να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη.

Τέταρτο, σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη, επίσημη διάσκεψη, να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση και του εγγράφου των συγκλίσεων.

Πέμπτο, σε εκείνη τη συνάντηση να ανακοινώσουμε το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων: Κόκκινα, Λουρουτζίνα,, Μια Μηλιά, Αθηένου-Αγλαντζιά όπως το πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη στη διευρυμένη διάσκεψη του Ιουλίου.

Και την ίδια στιγμή εξέφρασα και την ετοιμότητα, σε εκείνη τη συνάντηση, να ανακοινώσω και επιπλέον μονομερή μέτρα για τους Τουρκοκύπριους.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί. Θα βρεθούμε και χωρίς την παρουσία της κας Ολγκίν. Πρότεινα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τις επόμενες δύο εβδομάδες οι διαπραγματευτές να διευθετήσουν συνάντηση, και η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται με ένα και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη (των διαπραγματεύσεων)».

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση του κ. Έρχιουρμαν στην πρόταση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να μιλήσει εκ μέρους του Τουρκοκύπριου ηγέτη, όπως και εκείνος εκ μέρους του Προέδρου, κάτι που είχαν συμφωνήσει από την πρώτη τους συνάντηση

Σε ερώτηση αν στη σημερινή συνάντηση τέθηκαν τα τέσσερα σημεία που είχε υποβάλει ο κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «όχι. Απάντησα και πηγαίνοντας εκεί για τα τέσσερα συγκεκριμένα σημεία. Επανέλαβα αυτά που σας είπα και ανέφερα και δημόσια. Επανέλαβα τα ίδια πράγματα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα».

Ερωτηθείς για την καταγραφή των συγκλίσεων και αποκλίσεων σε μπλε και κόκκινων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «υπάρχουν, τα μπλε-κόκκινα, αυτά που έχω εδώ τα μπλε, τα κόκκινα. Τα μπλε που είναι οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, τα κόκκινα είναι οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και τα μαύρα, τα οποία είναι τα συμφωνημένα. Είναι έτοιμο το έγγραφο. Είναι μια πρόταση που θεωρώ δείχνει και την πολιτική μας βούληση και την ετοιμότητά μας. Και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

Ερωτηθείς ποιο είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θα συνεχιστεί η συζήτηση. Υπέβαλα αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση ουσίας αλλά και για τα ΜΟΕ και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση».

Κληθείς να πει πότε θα είναι η επόμενη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εξέφρασε την ετοιμότητα να βρεθούμε χωρίς και την παρουσία της κας Ολγκίν αν δεν είναι στην Κύπρο. Δεν θα αναμένουμε να επιστρέψει».

Ερωτηθείς πού «σκαλώνει» το ζήτημα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι για το θέμα της Μιας Μηλιάς ακόμη και σήμερα. Όσον αφορά το θέμα της Αθηένου με την Αγλαντζιά υπάρχουν ενστάσεις και μέσα στο πλαίσιο της πρότασης που υπέβαλα, είπα ότι είμαι έτοιμος να αποδεχθώ την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως έγινε στη διευρυμένη διάσκεψη του Ιουλίου».

Σε ερώτηση αν ο κ. Έρχιουρμαν εμμένει στη θέση του για το θέμα της οδού Ληδήνης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εξέφρασα τη θέση ότι για την οδό Ληδήνης ήμουν έτοιμος και σήμερα να γίνει σχετική ανακοίνωση».

Ερωτηθείς από πού θα γίνει η όδευση στο Πυρόι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη από πλευράς του Γενικού Γραμματέα που έγινε τον Ιούλιο του 2025 όταν βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι δική μας πρόταση, δεν είναι τουρκική πρόταση, είναι πρόταση του Γενικού Γραμματέα που μοιράστηκε μαζί μας σε αυτήν τη διευρυμένη συνάντηση και εξέφρασε την ετοιμότητα μαζί με τα 5 σημεία και αυτό να ανακοινωθεί».

Ερωτηθείς για το θέμα της πολιτικής ισότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει λήξει το θέμα της πολιτικής ισότητας με το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου. Πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι η πολιτική ισότητα «ποτέ δεν έχει αμφισβητηθεί από δικής μας πλευράς και το πρόβλημα που υπήρχε με τον προηγούμενο Τουρκοκύπριο ηγέτη ήταν γιατί παρουσίαζε την πολιτική ισότητα ως κυριαρχική ισότητα που δεν υπάρχει πουθενά».

Κληθείς να πει γιατί δεν υπήρξε σήμερα κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Η κα Ολγκίν έχει συνοψίσει με την ανακοίνωσή της τα αποτελέσματα».

