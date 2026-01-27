Την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος αύριο στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης εξέφρασε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν.
Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, στα κατεχόμενα, είπε ότι η συνάντηση ήταν καλή και ότι έγινε προετοιμασία για την τριμερή αύριο.
Η τριμερής, είπε, θα είναι μια συνάντηση ουσίας και θα δούμε τις ανησυχίες των δύο πλευρών για τον τρόπο επανέναρξης των συνομιλιών.
Εξέφρασε την ελπίδα αύριο οι ηγέτες να σημειώσουν πρόοδο για τα ΜΟΕ.
📽️ The Personal Envoy of the @UN Secretary-General on #Cyprus, María Ángela Holguín, speaks to the media after meeting with @tufanerhurman today. #uncyprustalks @UNDPPA pic.twitter.com/qHwxWn1Bmv— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) January 27, 2026
Πηγή: ΚΥΠΕ