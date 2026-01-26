Σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η διευθύντρια υπηρεσίας τ//κ περιουσιών Ανθή Λακκοτρύπη αναφέρθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, υπογραμμίζοντας ότι «με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχουν τεθεί βάσεις για μια διαφανή και αξιοκρατική διαχείριση των περιουσιών αυτών».

Όπως ανέφερε, η ανάγκη για αλλαγές ήταν επιτακτική, καθώς «αντιλαμβάνεστε ότι γινόνταν όντως πάρτι εδώ και 50 χρόνια», σημειώνοντας ότι μέσα από τις νέες ρυθμίσεις η Υπηρεσία επιχειρεί να βάλει τάξη στη διαχείριση. «Προσπαθούμε μέσω των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, που ουσιαστικά μας παρέχουν τα εργαλεία, να βάλουμε αυτή την τάξη στη διαχείριση και προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς, εφαρμόζοντας με οδηγίες του Κηδεμόνα, του Υπουργού Εσωτερικών, τα σχέδια δράσης για εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων της νομοθεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Λακκοτρύπη τόνισε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι έλεγχοι, σημειώνοντας πως «ολοκληρώσαμε τους ελέγχους των επαγγελματικών υποστατικών για ανοιχτό χώρο» και ότι «από τον έλεγχο των 4.032 συμβάσεων μίσθωσης έχουμε εντοπίσει παραβιάσεις στις συμβάσεις σε 512 περιπτώσεις». Όπως διευκρίνισε, «υπήρξαν συμμορφώσεις κατόπιν των προειδοποιητικών επιστολών που έχουν σταλεί σε 146 περιπτώσεις και προχωρούμε με τις υπόλοιπες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη έχουμε ανακτήσει 66 επαγγελματικά υποστατικά και ανοιχτούς χώρους», ενώ ολοκληρώθηκαν και οι έλεγχοι σε συμβάσεις με τοπικές αρχές. «Σε ό,τι αφορά στους Δήμους ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 275 περιπτώσεις, εντοπίστηκαν 31 παραβιάσεις και έχουν σταλεί προειδοποιητικές επιστολές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «έγιναν επίσης 13 ανακτήσεις». Για τα Κοινοτικά Συμβούλια ανέφερε πως «ολοκληρώσαμε τους ελέγχους παγκύπρια σε 589 περιπτώσεις», με «33 προειδοποιητικές επιστολές», εκφράζοντας την προσδοκία ότι «θα υπάρξει συμμόρφωση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ελέγχους τουρκοκυπριακών κατοικιών, επισημαίνοντας ότι «τους τελευταίους δύο μήνες έχουν συσταθεί κλιμάκια στα επαρχιακά γραφεία της υπηρεσίας και ξεκίνησε ένα νέο πλάνο ελέγχων». Όπως είπε, «είναι μεγάλο εγχείρημα γιατί έχουμε στο σύνολο παραχωρημένες 4.500 τουρκοκυπριακές κατοικίες», προσθέτοντας ότι «ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους τελευταίους δύο μήνες σε 91 κατοικίες, εντοπίστηκαν παραβιάσεις και ήδη έχουν ανακτηθεί έξι κατοικίες».

Απαντώντας σε ερωτήματα για το τι ακολουθεί μετά την ανάκτηση περιουσιών, η κ. Λακκοτρύπη ξεκαθάρισε ότι «με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο ως υπηρεσία έχουμε υποχρέωση ανά τρεις μήνες να δημοσιεύουμε τις διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες». Όπως εξήγησε, «όταν γίνεται ανάκτηση οποιουδήποτε είδους περιουσίας, αν αφορά σε υποστατικό ή επαγγελματικό υποστατικό, τότε θα δημοσιευτεί στην επόμενη δημοσίευση», ενώ για τις κατοικίες «διενεργούμε οπτικό έλεγχο μέσω πολιτικών μηχανικών και, εφόσον εξασφαλίσει επιτυχή οπτικό έλεγχο, τότε προχωρούμε σε δημοσίευση».

Τέλος, η κ. Λακκοτρύπη ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι έντονο, σημειώνοντας πως «στο σύνολο είχαν δημοσιευτεί 114 περιουσίες και υποβλήθηκαν πάνω από χίλιες αιτήσεις». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «στο πλαίσιο αυτής της διαφάνειας, ως υπηρεσία θα αναρτούμε πλέον και στην ιστοσελίδα μας τις αιτήσεις που ολοκληρώνονται μετά τη μοριοδότηση, για να γνωρίζουν οι αιτητές πόσες μονάδες έχουν λάβει».

