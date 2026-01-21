Σημαίες του ψευδοκράτους ανήρτησαν στις κερκίδες οι οπαδοί της Γαλατασαράι στο παιχνίδι με την Αθλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλοι της «γαλατά» προβαίνουν σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες. Στο παρελθόν, έπραξαν παρομοίως σηκώνοντας σημαίες του ψευδοκράτους, σε ανάλογες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

