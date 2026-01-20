Αν δεν λυθεί το ζήτημα με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στα Λεύκαρα θα αναγκαστεί να προχωρήσει ο ίδιος σε λύσεις, «παίρνοντας τον νόμο στα χέρια του», όπως είπε, ο Δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων. Από την άλλη, η εκπρόσωπος του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Έλενα Καρεκλά, σημείωσε ότι έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες για επίλυση του ζητήματος, αναφέροντας ότι 18 από τα 88 ακίνητα παραμένουν ακατοίκητα. Όπως σημείωσε, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημοσίευση διαθέσιμων ακινήτων στα Λεύκαρα τον Απρίλιο.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων είπε ότι ο ίδιος στέλνει επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών από το 2017 για το θέμα. Υπάρχουν, είπε, 105 τουρκοκυπριακά ακίνητα στα Λεύκαρα που εγκαταλείφθηκαν από το 1963, σημειώνοντας ότι αρκετά από αυτά θεωρούνται και διατηρητέα, κάτι που επιβάλλει ένα επιπρόσθετο εμπόδιο. «Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να τα προστατεύσει. Καταρρέουν μέρα με τη μέρα», σημείωσε.

Αναφέρθηκε σε διαχρονική κακή διαχείριση στο θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με την "ανοχή του κράτους", όπως είπε. «Γνωρίζουμε ποιοι και πώς τα κατέχουν και ποιες κινήσεις έγιναν για να νομιμοποιηθεί η παράδοσή τους», ανέφερε.

Κατήγγειλε ονομαστικά συγκεκριμένες περιπτώσεις που μη δικαιούχοι κάτοχοι τουρκοκυπριακών περιουσιών ζήτησαν από οικογένειες σε μία περίπτωση €20.000 και σε άλλη €15.000, προκειμένου να παραχωρήσουν τις κατοικίες.

«Υπάρχουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες που ίσως να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, που διαχειριστής με βάση τον νόμο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών», είπε, προσθέτοντας «ζητώ να έρθουν στο γραφείο μου (οι αρμόδιες υπηρεσίες), να αρχίσουμε να καταγράφονται, να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, να αρχίσει η δημοσίευση τους, να μπει κόσμος να τα κατοικήσει» και δηλώνοντας «πολύ προσβεβλημένος» που δεν απαντούν οι Υπουργοί στις επιστολές του.

«Το πρόβλημα θα λυθεί ή θα το λύσω. Θα λυθεί με διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος ή με διαδικασίες που πιθανόν δεν προβλέπει ο νόμος και θα αναλάβω τη νομική και πολιτική ευθύνη», είπε, λέγοντας ότι ήδη προέβηκε σε μία τέτοια περίπτωση, ανοίγοντας σπίτι και αλλάζοντας κλειδαριά για να στεγαστεί μία έγκυος. «Στο τέλος νομιμοποιήθηκε η παρουσία της. Αν τα σπίτια δοθούν στον κόσμο να κατοικηθούν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν το θέμα», σημείωσε.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Σοφοκλέους είπε ότι «και σήμερα επιβεβαιώθηκε η κακή διαχείριση στις τ/κ κατοικίες», προσθέτοντας ότι «το πλιάτσικο πρέπει να τελειώσει. Οι δικαιούχοι πρέπει να πάρουν τα σπίτια και να κατοικηθούν».

Πρόσθεσε ότι «οι δωροληψίες και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι πρέπει να κλείσουν τον κύκλο τους, το πάρτι έχει τελειώσει», επαναλαμβάνοντας ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία, «ο Δήμος θα πάρει όλα τα νόμιμα μέτρα ανάκτησης των κατοικιών. Θα τηρηθεί ο νόμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αρχής».

Από την πλευρά της, η Ανώτερη Λειτουργός Εσωτερικών, Έλενα Καρεκλά, εκ μέρους του Κηδεμόνα, είπε ότι μετά τις τελευταίες συναντήσεις έγιναν ενέργειες από την Υπηρεσία. «Καταγράψαμε τι συμβαίνει στα Λεύκαρα, για να μιλούμε συγκεκριμένα και να κάνουμε προγραμματισμό για το πώς να διαχειριστούμε κάθε κατάσταση», είπε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα 88 τουρκοκυπριακά υποστατικά στα Λεύκαρα, εκ των οποίων τα 59 είναι κατοικίες, τα 11 επαγγελματικά και τα 18 είναι ακατοίκητα. Στα επαγγελματικά υποστατικά εντοπίστηκαν τέσσερις παρανομίες και 22 στις κατοικίες, ενώ έχει προγραμματιστεί οπτικός έλεγχος σε ακόμα 7 υποστατικά. Οι παρανομίες, εξήγησε, αφορούν μη καταβολή ενοικίου, ή μη ανανέωση της μίσθωσης μετά την αποβίωση του αρχικού μισθωτή. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι από τα 88 ακίνητα τα 70 είναι ήδη υπό χρήση, «δεν μιλούμε για άδεια υποστατικά».

Η κ. Καρεκλά πρόσθεσε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος είναι εις γνώση του Κηδεμόνα και έχουν καταγραφεί. Μέχρι σήμερα, ανέφερε, στάλθηκαν 3 επιστολές για ανάκτηση τον τελευταίο μήνα, ενώ τα εκκρεμούντα ενοίκια βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμού, σημειώνοντας ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα για όσους δεν συμμορφώνονται.

Όσον αφορά τα ακατοίκητα ακίνητα, είπε ότι στις αρχές του μήνα δόθηκαν σε πολιτικούς μηχανικούς για οπτικό έλεγχο. «Αφού γίνει, θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τι απαιτείται. Ξέρουμε ότι δύο είχαν χαρακτηριστεί υπό κατεδάφιση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί ο οπτικός έλεγχος για ακόμα 5 ακατοίκητα ακίνητα. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι έχει οριστεί συνάντηση με την Πολεοδομία στα Λεύκαρα για την Παρασκευή για το θέμα των διατηρητέων και των υπό κατεδάφιση ακινήτων.

Η κ Καρεκλά ανέφερε ότι η επόμενη δημοσίευση διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών αναμένεται τον Απρίλιο. «Θεωρούμε θα έχουμε δημοσίευση για τα Λεύκαρα», είπε

Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή ανέφερε ότι η Υπηρεσία τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπει σε νέα τροχιά διαχείρισης και εξορθολογισμού του τρόπου διαχείρισης των τ/κ περιουσιών. «Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Δημαρχείο. Έχει γίνει καταγραφή όλων των περιουσιών. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, ποιες είναι οι παρανομίες, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν ενέργειες», είπε, σημειώνοντας ότι έχει καταγραφεί χρονοδιάγραμμα κινήσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, έθιξε το ζήτημα της καθαριότητας των χώρων υπό την ευθύνη του Κηδεμόνα, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει ο έλεγχος. Μίλησε για σπασμένες πόρτες και για θέματα ασφάλειας, καθώς και για εικόνα που «δεν μας τιμά ως χώρα» που έχει την Προεδρία της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο κ. Κέττηρος είπε ότι η συνεργασία Δήμου Λευκάρων και Υπηρεσίας Διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να κατοικηθούν από τους ανθρώπους που τα χρειάζονται και όχι να κατακρατούνται παράνομα.

«Η τελευταία νομοθεσία που ψηφίσαμε για τη διαχείριση τ/κ περιουσιών έχει δώσει τα εργαλεία στην Υπηρεσία για να προχωρήσει και αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και στις επόμενες δημοσιεύσεις να δούμε υποστατικά να δημοσιεύονται για όσους ενδιαφέρονται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει και σε κινήσεις όσον αφορά τα διατηρητέα και τα κτήρια ειδικού χαρακτήρα στον Δήμο.

Εντός της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χρίστος Κάρουλας, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Κηδεμόνα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, πρότεινε ο Κηδεμόνας να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια στον Δήμο, προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα καθαριότητας και εξωραϊσμού.

Ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου είπε ότι όπου υπάρχει παρανομία, θα πρέπει να γίνονται ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία, με έκδοση απαγορευτικού διατάγματος. «Να εφαρμοστεί ο νόμος. Και αν αφορά επαγγελματικό υποστατικό, ο Δήμος να μη δίνει άδεια λειτουργίας», πρότεινε.

