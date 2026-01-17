Κατάντια, απογοήτευση, απαισιοδοξία, θυμός. Η Τζούλια Μπερτεζόλο, η επικεφαλής της ομάδας για επίλυση του Κυπριακού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθεί την τουρκική προπαγάνδα στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών.



Η φωτογραφία που βλέπετε, είναι από παρουσίαση της στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη, με θέμα την αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τους Τουρκοκύπριους.



Πώς αναφέρει την τουρκική εισβολή του 1974;

Τουρκική επιχείρηση.

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη.



Σε δηλώσεις του ο Ευρωβουλευτής έιπε ότι «Την αποκάλεσε, όπως θα δείτε και στις επιφάνειες τις οποίες παρουσίασε, αποκάλεσε την τουρκική εισβολή επιχείρηση».



Πρόσθεσε επίσης ότι «Μόλις βγήκε από την αίθουσα, την πήρα τηλέφωνο στο κινητό της, όπου ζήτησα αμέσως εξηγήσεις. Ζήτησα να μου αποσταλεί η συγκεκριμένη παρουσίαση που έκανε. Η κυρία Μπερτεζόλο πάγωσε, λέγοντας μου ότι δεν μπορώ να σας τη στείλω τώρα».



Η Τζούλια Μπερτεζόλο, ουσιαστικά είναι η προσωποποίηση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

Είναι το πρόσωπο που μετέβη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πενταμερή της Γενεύης την περασμένη άνοιξη και είχε μεταφέρει μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, για αυξημένη εμπλοκή της Ευρώπης στις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού.



Ο Γεάδης ανέφερε ακόμη ότι «Της είπα θα ζητήσω να απομακρυνθεί από τη θέση του ο υπεύθυνος για αυτή την παρουσίαση και αν δεν προχωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εγώ θα διευθετήσω συνάντηση με τον επικεφαλής της κυρίας Μπερτεζόλο, όπου θα ζητήσω την απομάκρυνση της ίδιας».



Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, δήλωσε επίσης ότι είναι απαράδεκτο να πληρώνουν οι Ελληνοκύπριοι και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Τουρκοκυπρίων.

Όπως βλέπετε σε άλλη επιφάνεια που παρουσίασε, γίνεται αναφορά σε παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό, αφού ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι υπέρ της επανένωσης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Με την κυρία Μπερτεζόλο να κάνει γαργάρα το τουρκικό αφήγημα της λύσης δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας.







