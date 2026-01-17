Στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο μετέβη το πρωί του Σαββάτου ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, προκειμένου να συλλυπηθεί την οικογένεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Ο κ. Έρχιουρμαν έφτασε στον χώρο του ναού γύρω στις 11:40, συνοδευόμενος από μεγάλο αριθμό ανδρών της ασφάλειάς του. Κατά την άφιξή του, κατευθύνθηκε προς την οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του για την απώλειά τους, τιμώντας με την παρουσία του τη μνήμη του Γιώργου Βασιλείου.

Η παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη ήταν ολιγόλεπτη. Αμέσως μετά την απόδοση των συλλυπητηρίων προς τους οικείους του εκλιπόντος, ο κ. Έρχιουρμαν αποχώρησε από τον Ιερό Ναό περίπου στις 11:48.

Τα δικά του συλλυπητήρια στην οικογένεια Βασιλείου μετέφερε και ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο οποίος μετέβη επίσης στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ