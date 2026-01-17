Ισχυρισμούς για «πόλεμο» της ελληνοκυπριακής πλευράς κατά του τουρκοκυπριακού κατασκευαστικού τομέα διατύπωσε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ενώ ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ αναφέρθηκε στην ανάγκη για «συμπληρωματικές οικονομίες» Τουρκίας-ψευδοκράτους, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, μιλώντας μετά τη συνάντηση με την «πλατφόρμα οικονομικών οργανώσεων», ο Ουστέλ αναφέρθηκε στις νομικές διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σφετερισμό ε/κ περιουσιών. Υποστήριξε ότι «το δίκαιο έχει μετατραπεί σε όπλο» κατά της οικονομίας των κατεχομένων και ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κηρύξει «πόλεμο» στον κατασκευαστικό τομέα. Προανήγγειλε μάλιστα νέα μέτρα στήριξης των εργολάβων και τροποποιήσεις στον «νόμο περί ακίνητης περιουσίας», με στόχο την τόνωση της αγοράς και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος εστίασε στην οικονομική διασύνδεση, λέγοντας ότι Τουρκία και ψευδοκράτος πρέπει να λειτουργούν ως «δύο συμπληρωματικές οικονομίες». Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ επεσήμανε ότι η παραγωγική δομή στα κατεχόμενα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει τις ανάγκες της Τουρκίας, ενισχύοντας το διμερές εμπόριο που αγγίζει τα 2,8 δισ. δολάρια. Αναφέρθηκε επίσης στο «πρωτόκολλο» οικονομικής συνεργασίας για το 2025, ύψους 21 δισ. τουρκικών λιρών, ζητώντας παράλληλα αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος αποχώρησε από τα κατεχόμενα αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: ΚΥΠΕ