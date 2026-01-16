Σχέδιο παροχής «υπηκοότητας» σε Τούρκους αγοραστές ακινήτων εξετάζει το ψευδοκράτος, με στόχο τη μείωση του μεγάλου αποθέματος απούλητων κατοικιών που συσσωρεύτηκε μετά την πανδημία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου, η πρόταση βρίσκεται υπό επεξεργασία από την «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους

Όπως αναφέρεται από τουρκικά ΜΜΕ, το σχέδιο προβλέπει α συνδέει την απόκτηση «υπηκοότητας» αποκλειστικά με πολίτες της Τουρκία που θα προχωρήσουν σε αγορά κατοικίας, υπό συγκεκριμένο οικονομικό όριο. Στόχος είναι να κινητοποιηθεί η αγορά ακινήτων και να επιστρέψει στην οικονομία ένα μεγάλο μέρος της στάσιμης οικοδομικής δραστηριότητας.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η αυξημένη ζήτηση από ξένους σφετεριστές οδήγησε τους κατασκευαστές στα κατεχόμενα στην ανάπτυξη δεκάδων παράνομων νέων οικιστικών έργων, με περίπου 10.000 κατοικίες να πωλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς, ενώ η ζήτηση σταδιακά υποχώρησε.

Σήμερα εκτιμάται ότι 20.000 έως 25.000 κατοικίες παραμένουν απούλητες ή ημιτελείς. Εκπρόσωποι του κλάδου αποδίδουν την επιβράδυνση, μεταξύ άλλων, και σε παράγοντες που – όπως υποστηρίζουν – συνδέονται με ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες δυσχέραναν τις πωλήσεις σε μη Τούρκους σφετεριστές.

Περιορισμένο σχέδιο μόνο για Τούρκους πολίτες

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τούρκων Κατασκευαστών Κύπρου (KTİMB), Cyprus Turkish Construction Contractors Association, Τζαφέρ Γκιουρτζαφέρ, δήλωσε ότι η πρόταση αφορά αποκλειστικά Τούρκους πολίτες και θα εφαρμόζεται με αυστηρά καθορισμένο χρηματικό πλαφόν. Όπως ανέφερε, σκοπός είναι η απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος και όχι το άνοιγμα της αγοράς σε όλους τους ξένους επενδυτές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αγορά ακινήτων στα κατεχόμενα διατηρεί μακροπρόθεσμες προοπτικές, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως «το μελλοντικό Μαϊάμι της Ανατολικής Μεσογείου».

Ακίνητα, ενοίκια και τουρισμός

Σύμφωνα με τον Γκιουρτζαφέρ, οι τιμές κατοικιών παραμένουν σχετικά προσιτές σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές αγορές, ενώ υπάρχουν και επιλογές υψηλότερης αξίας. Τα ακίνητα που θα αγοραστούν στο πλαίσιο του σχεδίου θα μπορούν να ενοικιάζονται, προσφέροντας πρόσθετο εισόδημα στους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά ακινήτων συνδέεται άμεσα με τον τουριστικό τομέα του ψευδοκράτους και δεν αποτελεί μεμονωμένη επενδυτική δραστηριότητα.

Οι συζητήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο αναμένεται να μεταφερθούν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο και για επαφές με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Cevdet Yilmaz.