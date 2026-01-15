Νέες παραβιάσεις της ουδέτερης ζώνης σημειώθηκαν στην περιοχή της Αυλώνας, αναφέρει ο δημοσιογράφος της Εφημερίδας Δυτικής Λευκωσίας, Γιώργος Τάττης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο Τούρκοι γεωργοί, γνωστοί για τις διαρκείς παραβιάσεις τους στη νεκρή ζώνη, καλλιεργούν δίπλα από το Φυλάκιο 38 των Ηνωμένων Εθνών, σε περιοχή η οποία δεν πρέπει να καλλιεργείται.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κοινοτάρχη Αυλώνας Μενέλαου Σάββα ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, μετά από ενημέρωση που έκανε ο ίδιος σε Ηνωμένα Έθνη και Υπουργείο Εξωτερικών, μετέβηκαν δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο σημείο. Ωστόσο, «οι κυανόκρανοι έφυγαν γύρω στη 13:00 μ.μ. από το σημείο, την ώρα που οι Τούρκοι συνέχιζαν τις εργασίες τους απρόσκοπτα».

Οι εν λόγω γεωργοί εισέρχονται σταδιακά στη νεκρή ζώνη και «ανοίγουν» κομμάτι κομμάτι γης. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά καλλιεργούν μόνιμες καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή και όχι προσωρινές, όπως σκόρδα, ντομάτες ή σιτηρά όπως γινόταν στο παρελθόν.

Ο Κοινοτάρχης μάλιστα καταγγέλλει ότι παραδόξως έλεγξαν και τον ίδιο οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προφανώς διατηρεί «πάσο». Μετέπειτα, του ζήτησαν να τον συνοδεύσουν εκτός της νεκρής ζώνης.

