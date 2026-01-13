Στα πρωτοσέλιδα μεγάλων τουρκικών αντιπολιτευόμενων εφημερίδων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Κύπρος, με την Ανατολική Μεσόγειο να προβάλλεται ως μείζον «εθνικό ζήτημα» και τη Λευκωσία να παρουσιάζεται ως βασικός κρίκος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού πλαισίου που – κατά τη ρητορική των εντύπων – στρέφεται κατά της Τουρκίας.

Η εφημερίδα Sözcü κυκλοφορεί με κεντρικό τίτλο που καλεί την τουρκική κοινή γνώμη να «μην ξεχνά την Ανατολική Μεσόγειο», παρά τις εξελίξεις σε Ιράν, Συρία και Βενεζουέλα. Στο πρωτοσέλιδό της, η Κύπρος παρουσιάζεται ως ο βασικός παράγοντας που – μέσω συμμαχιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου – «επιταχύνει την περικύκλωση της Τουρκίας». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διπλωματική κινητικότητα της Λευκωσίας και στις αμυντικές και ενεργειακές συνεργασίες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια.







Ακόμη πιο επιθετική είναι η γλώσσα της Milli Gazete, η οποία σε πρωτοσέλιδο τίτλο υποστηρίζει ότι «η Νότια Κύπρος (όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία) παραδίδει την κυριαρχία της στο Ισραήλ». Το έντυπο υιοθετεί έντονα ιδεολογικό και εθνικιστικό λόγο, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο παιχνίδι» της ελληνοκυπριακής πλευράς και προβάλλοντας δηλώσεις από το ψευδοκράτος περί στρατιωτικοποίησης και εξοπλισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, η συνεργασία Κύπρου–Ισραήλ παρουσιάζεται ως απειλή για την τουρκική ασφάλεια στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως η δήλωση πως η Κύπρος παρέδωσε την κυρίαρχα της στο Ισραήλ προήλθε από δηλώσεις βουλευτών στην ψευδοβουλή των κατεχομένων (Sabah 12/01/26).







Εσωτερική αντιπαράθεση στην Τουρκία

Τα συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση επιχειρεί, μέσω της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Ερντογάν, κατηγορώντας την ότι επιτρέπει τη δημιουργία νέων γεωπολιτικών τετελεσμένων εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων.

Παράλληλα, η ανάδειξη της Κύπρου σε κεντρικό θέμα δεν απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό ακροατήριο. Όπως σημειώνουν αναλυτές, λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εξωτερικό, σε μια περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει τις διεθνείς της συμμαχίες και προβάλλει ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Πρόεδρο Νίκος Χριστοδουλίδης να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής.