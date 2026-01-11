Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος, όπως αποτελούν όλοι αυτοί που ενοχλούνται από τις ενέργειες και τις κινήσεις της χώρας μας, ανέφερε την Κυριακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε εκδήλωση προς τιμήν των αγωνιστών της τουρκοανταρσίας 1963-’64, στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος».

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία περήφανα από την 1η Ιανουαρίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, "και αναλαμβάνει, και αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιους, με πράξεις και όχι με λόγια, ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας".

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος είπε ότι η ιστορική επιβεβαίωση των διχοτομικών σχεδιασμών της Τουρκίας προκύπτει από την αλληλουχία των γεγονότων, αφού δέκα χρόνια μετά την τουρκοανταρσία, ακολούθησε η βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας που, δυστυχώς, συνεχίζει μέχρι σήμερα.

"Θέλω να αξιοποιήσω και τη σημερινή ευκαιρία, ενώπιον όλων εσάς που ο δικός σας αγώνας μάς επιτρέπει εμάς σήμερα να μιλάμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, για να επαναλάβω την απόλυτή μας προσήλωση στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας", ανέφερε.

Μίλησε για απαράδεκτη και μη βιώσιμη κατάσταση πραγμάτων που δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας "και γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, συγκεκριμένου σχεδιασμού, για να αποκαταστήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας".

Επανέλαβε ότι παράλληλα με τις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας που αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα μας, εργαζόμαστε για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσπάθεια για ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, εκσυγχρονισμό του κράτους , αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προς ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας.

Σε διεθνές επίπεδο είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί κόμβο σταθερότητας, διαμετακομιστικό σταθμό ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρο που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης και της συνεργασίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος εξήρε τη θυσία των εθελοντών αγωνιστών που υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1963-‘64 και αναφέρθηκε στη σημασία της προσπάθειας για να γίνει εφικτός ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων των εθελοντών, περίπου 12 χιλιάδων συμπολιτών μας, ώστε να ολοκληρωθεί το οφειλόμενο χρέος, της συμβολικής αλλά σημαντικής αναγνώρισης της προσφοράς ενός εκάστου από την πολιτεία και την Κυπριακή Δημοκρατία.

"Η ευγνωμοσύνη μας θα συνοδεύει για πάντα τη μνήμη όλων αυτών των αγωνιστών, όλων αυτών των αγνών και άδολων πατριωτών, για τους οποίους δικαιωματικά ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυπριακός λαός, είμαστε περήφανοι", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ