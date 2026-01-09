Η Μολδαβία ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας, σε συνέχεια της δέσμευσής της προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Logos Press.

Με την Εντολή που υπέγραψε στις 30 Δεκεμβρίου 2025 ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών Mihai Popşoi, το Κισινάου ενσωματώνει πλέον επίσημα στο εθνικό του πλαίσιο τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ κατά της Άγκυρας.

Οι κυρώσεις είχαν πρωτοεπιβληθεί το 2019 από το Συμβούλιο της ΕΕ, με αφορμή τις αμφισβητούμενες από την ΕΕ «μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης» της Τουρκίας στην **Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ένταση με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες αντιτίθενται στις τουρκικές ενέργειες στην περιοχή, ενώ η ΕΕ έχει σταθερά στηρίξει τα συμφέροντα των κρατών-μελών της.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς σε τουρκικές εταιρείες και αξιωματούχους, με ιδιαίτερη εστίαση στον κρατικό ενεργειακό φορέα Turkish Petroleum Corporation (TPAO) και τη διοίκησή του, καθώς και περιορισμένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια για ορισμένες κρατικές εταιρείες ενέργειας της Τουρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ ελπίζουν ότι οι κυρώσεις θα πιέσουν την Άγκυρα να εγκαταλείψει τις μονομερείς ενέργειες και να επιδιώξει διπλωματική λύση στις διαμάχες με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Παρά την ετήσια παράταση των κυρώσεων, η πιο πρόσφατη έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2025, η Τουρκία συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και επαναλαμβάνει ότι οι ενέργειές της είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις της ΕΕ.

Η απόφαση της Μολδαβίας να συνταχθεί με τις κυρώσεις θα μπορούσε να επιφέρει επιδείνωση των διμερών σχέσεων με την Τουρκία, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Μολδαβίας.