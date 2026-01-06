Για ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη έκανε λόγο την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο Λιμανάκι Πάφου, στο περιθώριο των εορτασμών των Θεοφανείων.

Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις έναντι Ε/κ γεωργών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είχε επικοινωνία με τον Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, ο οποίος, όπως είπε, μετέβη χθες στη Νέα Υόρκη ενόψει της ενημέρωση που πρέπει να κάνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι κάτι που μας ανησυχεί και είναι κάτι που προβαίνουμε σε όλα τα αναγκαία διαβήματα, διπλωματικά διαβήματα, αλλά και σε άλλες ενέργειες, γιατί πρωτίστως για μας είναι η ασφάλεια των γεωργών, η ασφάλεια όλων αυτών που δραστηριοποιούνται εντός της Νεκρής Ζώνης καθόλα νόμιμα», υπογράμμισε επί του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ