Είναι η ώρα της ουσίας στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα στην Πάφο, εκφράζοντας ετοιμότητα όποτε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλέσει "να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί θα πραγματοποιηθεί με ένα και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά".

Κληθείς να σχολιάσει, στο περιθώριο του εορτασμού των Θεοφανίων στην Πάφο, τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "κρατώ τον θετικό τόνο του Γενικού Γραμματέα".

Είναι, επεσήμανε, "η πρώτη φορά μετά από καιρό που βλέπουμε τον ΓΓ να αναφέρεται σε αυτό τον θετικό τόνο", προσθέτοντας περαιτέρω "κρατώ το σημείο, την ανάγκη να συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού γιατί εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε".

Δυόμιση χρόνια με τον κ. Τατάρ, είπε ο ΠτΔ, "λόγω των θέσεών του δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ουσία, συζητούσαμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης".

Είναι, τόνισε, "η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο ΓΓ μας καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη, που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί θα πραγματοποιηθεί με ένα και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά".