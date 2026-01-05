Δεν τίθεται ζήτημα προώρης προσφυγής στις «κάλπες», δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, απαντώντας στη φημολογία και τις τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής «αντιπολίτευσης», τονίζοντας πως προτεραιότητα της «κυβέρνησης» είναι η εξυπηρέτηση του κοινού και το «νομοθετικό έργο».

Όπως μεταδίδουν ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, μιλώντας στην ολομέλεια της «βουλής», ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργός», ανέφερε ότι εάν επρόκειτο να διεξαχθούν πρόωρες «εκλογές», η «κυβέρνηση» θα αποφάσιζε με τους εταίρους της και θα διαβουλευόταν με την αντιπολίτευση.

«Στην ατζέντα μας δεν υπάρχουν πρόωρες εκλογές. Υπάρχει η εξυπηρέτηση του κοινού, η θέσπιση νόμων και η βούλησή μας να ανακουφίσουμε τον λαό. Δεν έχουμε καμία παράνομη πρακτική», σημείωσε ο κ. Ουστέλ. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να θεσπίζουν την απαραίτητη «νομοθεσία», κατά καιρούς και σε συνεργασία με την αντιπολίτευση.

Νωρίτερα, επί του θέματος είχε τοποθετηθεί η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, η οποία απευθυνόμενη προς την «κυβέρνηση» ανέφερε: «Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με πρόωρες γενικές εκλογές».

