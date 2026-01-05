Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι για τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Κύπρος, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου, σε μια κρίσιμη και ιδιαίτερα ρευστή γεωπολιτική περίοδο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία «σε μια περίοδο με πολύ κρίσιμους φακέλους και ένα γεωπολιτικό σκηνικό δυναμικό και ασταθές», υπογραμμίζοντας πως στρατηγική προτεραιότητα, όπως έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι η ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι η προσέγγιση της Κύπρου, να συμβάλει ενεργά στην περιοχή μας, υιοθετείται πλέον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική μνεία στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφθεί σύντομα Ιορδανία και Αίγυπτο, ενώ ηγέτες και εκπρόσωποι κρατών της περιοχής θα παρευρεθούν στην Τελετή Έναρξης της Προεδρίας στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου – μια συμβολική αλλά και ουσιαστική διπλωματική αναγνώριση του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου.

Παράλληλα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κλιμάκωση προκλήσεων από τον τουρκικό κατοχικό στρατό στη Νεκρή Ζώνη, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία καταγγέλλει με συνέπεια την «ανελέητη και παρατεταμένη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από την κατοχική Τουρκία», η οποία –όπως είπε– επιχειρεί διαρκώς να αμφισβητήσει το καθεστώς και το status quo της Νεκρής Ζώνης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη «να καταγράφονται οι παραβιάσεις με αντικειμενικότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματικότητα της τουρκικής προκλητικότητας», ειδικά σε μια συγκυρία που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ετοιμάζεται να παραλάβει τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες, την UNFICYP και τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε σχέση με τη διεθνή κρίση στη Βενεζουέλα και τον παραλληλισμό με την περίπτωση της Κύπρου που τέθηκε στη συζήτηση, ο κ. Λετυμπιώτης υπήρξε απόλυτος: «Δεν μπορούν να ταυτιστούν οι δύο συνθήκες, η Κύπρος βιώνει παράνομη εισβολή και κατοχή εδώ και 52 χρόνια, στο 37% του εδάφους της, με πέραν των 30.000 στρατιωτών, συνεχή αμφισβήτηση της ΑΟΖ και του εναέριου χώρου».

Παράλληλα όμως, υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως Προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ, οφείλει θεσμικά να εκφράζει και να σέβεται την κοινή γραμμή των 26 κρατών-μελών για την αποφυγή κλιμάκωσης, με «νηφαλιότητα, ρεαλισμό και προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται η ειρήνη και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

«Αν δεν διαφυλάξουμε αυτή την κοινή θέση, η συμβολή της ΕΕ θα αποδυναμωθεί», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση στις αξίες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου από πλευράς Κύπρου».



