Με λόγο που ακουμπά τα «ιερά και όσια» του τόπου, σε συνέντευξη του στη «Σημερινή», ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, μιλά ευθέως για το Κυπριακό και υπερασπίζεται το δικαίωμα της Εκκλησίας να παρεμβαίνει: «κράτησε το έθνος» στα χρόνια της δουλείας, άρα δεν μπορεί να σιωπά όταν κρίνεται η επιβίωση του λαού.

Ορίζει τον ρόλο της ως συμβουλευτικό - επαινετικό όταν η Kυβέρνηση κινείται σωστά, επικριτικό όταν γίνονται «εκπτώσεις».

Στο πεδίο της λύσης, απορρίπτει την ομοσπονδία «όπως την εννοεί η Τουρκία» ως διχοτομική και προτείνει πυξίδα τα ευρωπαϊκά ανθρώπινα δικαιώματα: ελεύθερη εγκατάσταση, περιουσία, διακίνηση. Στον Ερντογάν στέλνει μήνυμα «ίδιου μέτρου» - να μην απαιτεί δικαιώματα εδώ όταν καταδιώκει Κούρδους.

Μιλά για χριστιανική ενότητα, θίγει την υπόθεση Τυχικού και κλείνει με το κοινωνικό μήνυμα των Χριστουγέννων.

Στη συνέντευξη ξεδιπλώνει και την άποψή του για τον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, επιμένοντας στην επιστροφή στην κοινή πίστη της πρώτης Εκκλησίας, και εξηγεί γιατί τα Χριστούγεννα είναι γιορτή δικαιοσύνης, αυτοσυγκράτησης και έμπρακτης αδελφοσύνης.

