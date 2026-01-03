Την πεποίθηση ότι η διαδικασία ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) θα εξελιχθεί ομαλά εξέφρασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, κατά τον Ιανουάριο του 2026, Πρέσβης Αμπουκάρ Νταχίρ Οσμάν.

Όπως ανέφερε, στόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει η ενίσχυση των προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό, μέσα από «τη συμβολή σε έναν ειρηνικό διάλογο» και της «δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που να είναι αποδεκτό από όλα τα μέρη».

Απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο κ. Οσμάν είπε πως "δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «συνεχίζει να στηρίζει τις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα» και παραμένει προσηλωμένο σε μια προσέγγιση που βασίζεται στον διάλογο και την αποκλιμάκωση. Όπως σημείωσε, το Συμβούλιο «καλεί διαχρονικά σε διάλογο, αυτοσυγκράτηση και σε μια ειρηνική, διευθέτηση μετά από διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τόνισε τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας επί του εδάφους, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να γίνεται σεβαστό το υφιστάμενο καθεστώς στη νεκρή ζώνη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τον οποίο χαρακτήρισε «σταθεροποιητικό». Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών αποκλιμάκωσης, όπως τα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μειώνουν τις εντάσεις».

Αναφερόμενος στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εντός του Συμβουλίου, ο κ. Osman επισήμανε ότι τα μέλη θα εξετάσουν προσεκτικά τα επόμενα βήματα, εξηγώντας ότι θα ενημερωθούν για τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να διαπιστωθεί «πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς να συμβάλουμε» στη συνέχιση της διαδικασίας.

Οι δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος εργασιών του οργάνου για τον μήνα Ιανουάριο 2026, κατά τον οποίο η Σομαλία ασκεί καθήκοντα προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ