Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει απευθείας διάλογο μεταξύ Εθνικής Φρουράς και των κατοχικών δυνάμεων, περιλαμβάνει το πακέτο δέκα σημείων που κατατέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών, λέει ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Όπως ανέφερε ο ίδιος, σκοπός της πρότασης είναι η άμεση επαφή και η αποφυγή χρονοτριβής σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα επί του εδάφους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ηλεκτρονική «Γενί Ντουζέν» με τίτλο «Πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός προληπτικού διαλόγου», ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες ημέρες του 2025. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δραστηριότητες Ελληνοκύπριων αγροτών εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης προκάλεσαν ένταση, ενώ εξέφρασε τη δυσφορία του για τις δηλώσεις που ακολούθησαν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Παράλληλα, σημείωσε ότι για τα εν λόγω συμβάντα ζητήθηκε ενημέρωση και υπήρξε επικοινωνία με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ξεκινήσει διάλογος.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να εφαρμόζουν πιστά τις υφιστάμενες συμφωνίες και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι δίαυλοι επικοινωνίας. Κατέληξε λέγοντας πως ευθύνη των ηγεσιών είναι η ενίσχυση του προληπτικού διαλόγου και η αποφυγή δηλώσεων που επιβαρύνουν το κλίμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ