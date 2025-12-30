Από σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι 4 Ιανουαρίου 2026 638 αεροπλάνα θα προσγειωθούν και θ’ απογειωθούν από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το «αεροδρόμιο», της Τ&Τ, οι εταιρείες Τουρκικές Αερογραμμές, Πήγασος, Ajet και η Sun Express αύξησαν τις πτήσεις τους λόγω της Πρωτοχρονιάς, με τις πιο πολυσύχναστες ημέρες να είναι η Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου και η Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Το παράνομο αεροδρόμιο θα εξυπηρετήσει 106 αεροσκάφη στις 30 Δεκεμβρίου, 103 στις 31 Δεκεμβρίου, 84 την 1η Ιανουαρίου, 117 στις 2 Ιανουαρίου, 107 στις 3 Ιανουαρίου και 121 στις 4 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ