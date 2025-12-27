Για τις συνεχιζόμενες εργασίες με την Τουρκική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας για την προετοιμασία του παράνομου αεροδρομίου στη Τύμπου για διεθνείς πτήσεις δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Τούρκο Αντιπρόεδρο στην συνάντησή τους στη Άγκυρα, ο Ερχάν Αρικλί, «υπουργός μεταφορών».

Όπως μεταδίδεται στην ιστοσελίδα του παράνομου «Μπαϊράκ» μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Αρικλί είπε ότι ζήτησε την υποστήριξη της Τουρκίας στην επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

Όπως επίσης ανέφερε, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας, Κεμάλ Γιουκσέκ και μια ομάδα από την «πολιτική αεροπορία» θα μεταβεί στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες για να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες και για τις ελλείψεις στο παράνομο αεροδρόμιο.

Μετά απ’ αυτό, συνέχισε, το «τμήμα πολιτικής αεροπορίας» θα λάβει «άδεια» για το «αεροδρόμιο Ερτζιάν» από την Αρχή Κρατικών Αεροδρομίων (της Τουρκίας).

Με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, ανέφερε, συζήτησαν ακόμη τα υπό κατασκευή οδικά έργα μεταξύ Κερύνειας – Λευκωσίας, Καρπασίας – Τρικώμου, Σκυλλούρας – Λευκονοίκου, την έξυπνη σηματοδότηση διασταυρώσεων και το έργο των οπτικών ινών που θα υλοποιηθούν το 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ